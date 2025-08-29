Les deixalleries mòbils de Girona entren en funcionament quatre mesos més tard del previst
L’Ajuntament destaca que es multiplicarà per deu la presència d’aquestes instal·lacions
Maria Garcia (ACN)
Les deixalleries mòbils de Girona entraran en funcionament el dilluns 1 de setembre, quatre mesos més tard del que marcava el contracte d’escombraries. Havien d’iniciar el servei al maig, però l'empresa concessionària no trobava personal. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha indicat que volien començar amb la garantia que "hi haguessin professionals qualificats" i que analitzaran si el retard podria comportar una altra sanció. En aquestes instal·lacions, que aniran voltant pels barris, els veïns podran reciclar-hi residus com piles, aparells electrònics o olis vegetals. Salellas ha destacat que s’augmentarà "per deu la presència d’aquestes deixalleries, respecte al que hi havia anteriorment, per apropar al màxim el servei a les cases".
El contracte d’escombraries de Girona establia que l'1 de maig entrarien en funcionament les noves deixalleries mòbils. Aquestes instal·lacions aniran voltant pels barris; i serveixen per reciclar residus no habituals com aparells electrònics, olis vegetals, pintures, trastos petits, tòners, calçat o tèxtil, entre d’altres.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha indicat que l’empresa concessionària del servei d’escombraries, Girona+Neta, també s’encarrega de les deixalleries mòbils, i no trobava treballadors. "El que no volíem era començar i que hi haguessin problemes. Cal trobar el personal adequat, amb professionals qualificats que entenguin perfectament on va cada residu", ha assenyalat.
Per Salellas, però, "l'important" és que comença el dilluns 1 de setembre i que el servei s'oferirà "amb totes les garanties". Pel que fa a les possibles sancions a la companyia pel retard en l'inici del servei, l'alcalde ha apuntat que "s'ha d'estudiar i mirar", però que no estan "en aquest punt".
"El juny vam posar una sanció i encara estem en procés, perquè l'empresa ha presentat al·legacions. I, en tot cas, s'han d'agafar períodes llargs de temps d'anàlisi. Ara estem en fase d'estudi i no hi ha res decidit", ha subratllat.
Fins ara s'han interposat dues multes a la UTE FCC Arema, que va guanyar el concurs. La primera es va aprovar al ple del mes de maig, i va ser d'un import de 16.160 euros per no haver realitzat el 22% dels serveis establerts. La segona es va aprovar al ple del juliol, i ascendeix a 258.722 euros per la demora a l'hora d'implantar el contracte i per l'incompliment de diverses obligacions definides com a greus o molt greus.
Més freqüència i més ubicacions
L'alcalde gironí ha ressaltat que a partir de dilluns aquesta mena d'instal·lacions "augmentaran per deu la presència, respecte al que hi havia anteriorment". Les noves deixalleries aniran a cada ubicació establerta un cop cada quinze dies. Fins ara, s'instal·laven entre una i set vegades l'any a cada zona. L'objectiu, segons Salellas, és "facilitar la vida als gironins i, alhora, que puguin reciclar el màxim de coses possibles".
En aquest sentit, el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona, Sergi Cot, ha exposat que, fins ara, molts veïns no utilitzaven el servei perquè "tothom sabia que hi eren, però mai sabien on ni quan hi eren". "Augmentant la freqüència, la disposició i les ubicacions, el que esperem és que a poc a poc la gent s'hi vagi acostumant i l'utilitzi", ha ressaltat.
Així, a partir de l'1 de setembre, de dilluns a divendres, els veïns podran anar a llençar residus a una de les tres deixalleries mòbils que se situaran diàriament en diferents punts de la ciutat. L'horari d'atenció serà de deu del matí a sis de la tarda. Només les podran utilitzar ciutadans particulars i caldrà identificar-se amb la targeta del nou sistema de recollida de residus.
Salellas i Cot han afegit que l'objectiu de les noves instal·lacions és augmentar l'índex de reciclatge de la ciutat. I, a més, serviran per "descongestionar" les deixalleries fixes de Mas Xirgu i la comarcal situada a Sarrià de Ter (Gironès).
