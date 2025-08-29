Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
S'està a l'espera dels resultats de les mostres preses analitzades en els laboratoris oficials
L'Ajuntament de Girona ha pres "mesures preventives per a reduir el risc d’una possible transmissió" de malalties després de l'aparició d'ocells morts al parc del Migdia. La xifra d'ànecs morts que es van trobar, va acabar superant la vintena. El crit d'alerta va ser del Partit Animalista de Girona (PACMA). Els dies 13 i 14 d’agost es van localitzar i recollir una vintena d’aus (ànecs coll-verds i gavià argentat), tal com va avançar Diari de Girona,
Entre les "mesures preventives" que ha impulsat l'Ajuntament hi ha la d'"informar a la població que no es pot entrar en contacte amb l’aigua del llac, tocar les aus i donar menjar a la fauna urbana." D'aquesta manera, s'han col·locat alguns cartells on es recorden aquestes prohibicions. Alguns, com la d'alimentar els animals, ja hi eren. Aquest any, en diverses ocasions s'ha pogut veure gent a dins de l'aigua. Sobretot en dies molt calorosos.
El protocol
Un cop es va tenir coneixement de la troballa de les aus mortes, l’Ajuntament de Girona, complint els protocols vigents en cas de detecció de mortalitat en aus, va procedir a la seva recollida. Per la seva part, el Cos d’Agents Rurals va prendre mostres dels animals morts per ser analitzades en els laboratoris oficials i poder detectar així les malalties de declaració obligatòria per sanitat animal i salut pública.
En aquests moments, segons ha informat l'Ajuntament, "encara no s’ha rebut la confirmació oficial dels resultats."
Alerta als aiguamolls
Així mateix, arran de la detecció del virus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en una cigonya localitzada al Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà el passat 22 d’agost, la Generalitat insta a prendre una sèrie de mesures. Per exemple, en aus salvatges, en cas de trobar aus mortes o malaltes al medi ambient o a zones urbanes, aquestes no s'han de manipular. En aquest cas, cal trucar al Cos d'Agents Rurals o al 112, que d'acord amb la informació proporcionada, valorarà les actuacions a realitzar en cada cas.
L'empresa d'aigües municipals, Catsa, va analitzar l'aigua de l'estany aquest dijous. Segons van explicar en una publicació a les xarxes socials, no hi havia "cap incidència en la qualitat de l’aigua". Tot això, amb la "confirmació veterinària" corresponent. No hi ha cap "risc per a la salut pública ni per a la resta de fauna", concloïen.
L'Ajuntament va reomplir l'estany artificial del parc del Migdia el mes de maig després de més de dos anys sense aigua a causa de les restriccions marcades per la Generalitat a causa de la sequera. Es va buidar el novembre de 2022 per fer actuacions relacionades amb la neteja i en aquell moment ja es va anunciar que no es reompliria.
