L’Oficina d’Informació de Consum de Girona recupera més de 122.000 euros durant el 2024
L’OMIC atén 6.569 consultes de les quals es van generar 691 reclamacions a empreses
Pugen els casos relacionats amb els béns de consum
Creixen les consultes sobre les agències de viatges i les autoescoles
T.C.C.
L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) de Girona va recuperar, al llarg de l’any 2024, 122.367,36 euros a favor de les persones consumidores que van anar fins a aquest servei públic en considerar que una empresa els hi havia fet pagar de més.
Des de l’OMIC, l’any 2024 es van atendre un total de 6.569 consultes, un 1,75% menys que l’any anterior (6.686 consultes l’any 2023). D’altra banda, es van fer 865 tràmits un increment d’un 1,1% respecte als 856 tràmits del 2023, dels quals hi va haver 691 expedients de reclamació que es van tramitar com a mediació per part de l’OMIC, 206 amb resultat satisfactori, 56 en els que es va aconseguir un acord parcial entre les parts, 252 en els quals no va prosperar la mediació, i 122 en què l’empresa no va acceptar la mediació o no va haver-hi resposta. En els 42 casos restants, es va arxivar per causes diverses. Finalment, encara hi ha 13 procediments de mediació en tràmit.
L’acord amb mediació va ser d’un 41% dels casos. En les reclamacions en què es demanava l’abonament d’un import concret, es van rescabalar els esmentats 122.367,36 euros a favor de les persones consumidores; la qual cosa suposa un 50,91% dels imports concrets reclamats.
D’altra banda, hi va haver 142 trasllats de casos a altres institucions per raó de competència material o territorial : quinze al Centre Europeu del Consumidor, 82 a diverses OCIC i OMIC (7 a l’OCIC de l’Alt Empordà, 4 a l’OCIC del Baix Empordà, 37 a l’OCIC del Gironès, 5 a l’OCIC del Pla de l’Estany, 24 a l’OCIC de la Selva, 3 a l’OMIC de Lloret de Mar i 2 a serveis públics de consum de fora de la província), quatre com a denúncia, en apreciar-se una presumpta infracció administrativa tipificada en el Codi de Consum de Catalunya, i finalment, 41 sol·licituds d’arbitratge presentades a l’OMIC i traslladades a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Entre els tràmits, hi va haver 32 queixes. Són les peticions de consumidors que es traslladen a les empreses per tal de millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen. Els afectats, deixen constància d’una disconformitat, sense demanar cap indemnització.
Reclamacions
Pel que fa a sectors reclamats, destaca l’augment respecte el 2023 d’un 34% del sector dels béns i productes de consum (articles de vestir i calçat, automoció , comerç electrònic, electrònica i electrodomèstics i mobles i accessoris), amb 212 tràmits, que esdevé el sector principal. També és rellevant l’augment d’un 42% de les reclamacions del sector de serveis financers i assegurances, amb 129 tràmits.
Pel que fa als sectors que més disminueixen hi ha el sector de serveis de transport, que amb 51 tràmits suposa un decrement del 3%. I també una forta davallada en el sector dels serveis de telecomunicacions i missatgeria, amb 80 tràmits i un decrement del 29%.
Les consultes
Pel que fa a les consultes, les que s’han fet sobre les agències de viatges han augmentat un 143% i les consultes sobre serveis educatius s’han incrementat un 120%, principalment referents a autoescoles; les consultes sobre serveis d’oci han disminuït un 78%; les relatives a reparacions de la llar han augmentat un 65%; les relatives al subministrament d’aigua s’han reduït un 55% i les de gas un 50%; en telecomunicacions, les consultes sobre serveis de tarifació addicional han baixat en un 57%, i les relatives a serveis de paqueteria en un 49%; les consultes sobre el tren han disminuït en un 51%, però les relatives a serveis de transport no categoritzats (taxis, busos, vaixell) han augmentat en un 54%; finalment, es pot destacar que les consultes sobre serveis de salut han disminuït en un 40%
Les escombraries
El 2024 l’OMIC va atendre també moltes consultes relatives a la taxa d’escombraries, en relació amb l’increment de la taxa i també el nou sistema per determinar l’import que s’aplica a partir del 2025, que combina la superfície de l’immoble i el consum anual d’aigua.
