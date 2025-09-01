Cassà obre 47 expedients sancionadors per abocaments il·legals amb multes quantioses
Les sancions per abocaments no permesos de residus poden oscil·lar entre els 300 i els 3.000 euros, en funció de la gravetat de la infracció
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, ha tramitat 47 sancions per abocaments indeguts a la via pública des del desembre del 2024, data en què va començar el servei de recollida porta a porta
Aquests abocaments inclouen accions incíviques, com llençar bosses de residus domèstics dins les papereres, fins a abocaments incontrolats de bosses d’escombraries a la via pública o a parcs i jardins, accions que constitueixen una infracció segons les ordenances municipals vigents.
Les sancions per abocaments no permesos de residus poden oscil·lar entre els 300 i els 3.000 euros, en funció de la gravetat de la infracció.
"Aquest tipus d’infraccions no només malmeten l’espai públic i la imatge del municipi, sinó que també suposen un sobrecost anual estimat d’entre 45.000 i 50.000 euros per al pressupost de l’Ajuntament, derivat de les hores de personal, ús de vehicles, combustible i tractament dels residus", ha indicat l'Ajuntament en un comunicat.
L’alcalde, Pau Presas, afegeix: “Seguirem perseguint i sancionant totes aquelles conductes, que encara que representa una minoria de persones, acaben malmetent la imatge del nostre poble i a més tenen un cost que hem d’assumir tota la ciutadania que actua responsablement. Seguirem sent contundents per tal d’aconseguir la reducció d’aquestes males pràctiques i sancionar aquelles persones que han infringit la llei.”
Abocaments recollits en menys de 24 hores
Així mateix, des de l’entrada en servei de la nova brigada de neteja viària, amb la qual l’ajuntament va incrementar el personal adscrit i també va cobrir el servei tots els dies de la setmana, un cop es detecta un abocament aquest majoritàriament es recull el mateix dia o com a màxim en 24 hores.
“Des de l’ajuntament detectem i retirem la majoria d’abocaments el mateix dia que es produeixen, igualment en cas que la ciutadania en detecti un, des del moment que en tenim coneixement amb la nova brigada de neteja viària la majoria queden resolts el mateix dia o en les 24 hores següents.
Des de l’ajuntament mantindrem el compromís i l’esforç en retirar aquests elements dels espais públics, però és important conscienciar-nos de la necessitat que tothom col·labori en mantenir un poble net i endreçat, al mateix temps que seguirem sancionant i perseguint aquells que facin conductes il·legals.” Matisa l’alcalde.
Bons resultats del sistema de recollida del porta a porta arribant fins al 82% de reciclatge
Malgrat aquests episodis, Cassà de la Selva té uns nivells de reciclatge molt positius, durant el mes de juny, la darrera dada registrada, el percentatge de reciclatge va arribar fins al 82% del total, dada que reflecteix el bon funcionament del sistema de recollida porta a porta i el compromís de la ciutadania amb una correcta gestió dels residus i en tenir un poble net i endreçat.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració dels veïns i veïnes i els anima a continuar confiant en el model de recollida i reciclant correctament, així com la col·laboració per a identificar i notificar aquestes infraccions, contribuint així a mantenir un municipi en condicions, i més respectuós amb el medi ambient.
Així mateix, de cara al 2026, l’Ajuntament posarà en marxa una nova funcionalitat dins l’aplicació de Cassà Connecta per tal que la ciutadania pugui informar d’abocaments o incidències a la via pública.
