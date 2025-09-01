Girona estrena nova "marca" per les Fires
La idea és que promocioni la Festa Major gironina arreu
Les Fires de Girona tenen nova "marca pròpia". Es tracta d'un cartell on s'hi pot llegir la paraula "Fires" dins del que podria semblar una castanya o un núvol de diàleg, de color vermell. Sobre un fons groc hi ha un seguit de lletres negres que anuncien les activitats més típiques de les fires de Sant Narcís: el pregó, el correfoc, castanyes, àguila, nòria, got de barraques o mosques, entre molts altres elements.
La idea de l'Ajuntament de Girona és implantar la nova marca en diversos formats. També es farà servir en l’execució de campanyes de màrqueting digital i tradicional - per exemple en tríptics-adaptada a diversos canals. La idea és que promocioni la Feta Major gironina arreu i que sigui tan coneguda com les Santes, la Patum o la Mercè, segons ha apuntat l'alcalde, Lluc Salellas i Vilar. L'elaboració ha anat a càrrec de Glam Cooperativa de Comunicació i Disseny SCCL, que va guanyar un concurs públic, per 6.833,84 euros, tal com va avançar Diari de Girona.
Llançament de la nova imatge
El llançament de la nova marca s’ha fet també a les xarxes socials i aquest dilluns ja s’ha posat en marxa el compte propi per a les Fires a Instagram on, sota la nova marca, s’hi publicarà tota la informació relacionada amb aquest esdeveniment. En aquesta xarxa, s’hi podran trobar detalls específics de la programació com els concerts, les activitats infantils i de barri i l’agenda diària, entre altres.
També s’hi anunciaran altres elements rellevants, com els dissenys guanyadors del concurs de gots, la data de presentació del llibre de Fires o l’anunci dels pregoners/es d’enguany. Així mateix, també s’hi publicaran els avisos de canvis d’ubicacions o anul·lacions i les informacions de caràcter pràctic com els recorreguts de cercaviles i consells de seguretat correfoc. Aquesta informació es reforçarà a través de les xarxes socials pròpies de l’Ajuntament.
Tota la informació sobre les Fires de Sant Narcís s’anirà publicant al perfil @firesdegirona d’Instagram.
El cartell, la setmana del 15 de setembre
La creació d’aquesta marca respon a la" necessitat de diferenciar les Fires de Girona d’altres esdeveniments de la ciutat, establint-les com un referent cultural tant a en l’àmbit local com a escala nacional", segons ha explicatl 'Ajuntament en un comunicat. A partir d’ara, la imatge gràfica de les Fires tindrà continuïtat i cohesió, amb una imatge pròpia, reconeixible i perdurable -més enllà dels cartells anuals de cada edició- que combina valors de tradició, cultura i identitat compartida.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca "fer créixer el sentiment de pertinença local i augmentar la participació dels veïns i veïnes del municipi en la celebració i, alhora, transmetre que la festa major de Girona és pròxima i diversa, amb una programació d’activitats arreu de la ciutat i per a tots els públics".
La nova "marca" doncs, no substituirà el tradicional cartell que cada any anuncia les Fires, sinó que serà un complement que perdurarà en el temps.
L’alcalde també ha anunciat que la setmana del 15 de setembre es farà públic el cartell de les Fires d’enguany que, com a novetat, no sorgirà d’un concurs, sinó que ha estat encarregat a una persona artista vinculada estretament a la ciutat.
Un dels motius del canvi és reforçar la nova marca que s’ha presentat avui i que ha d’esdevenir l’element central i identificatiu de les Fires de Girona no només d’aquest any sinó de les edicions futures i fer que el cartell, en canvi, sigui una peça d’artista
"Les Fires formen part de la identitat pròpia de la nostra ciutat i marquen una època de l'any i una manera de viure la nostra ciutat. Dotar-les d'aquesta marca pròpia ens permetrà reforçar encara més aquest sentiment de pertinença i orgull cap a la nostra festa major”, ha destacat l’alcalde.
Porta d'entrada a la festa major
“Amb aquesta marca consolidem la identitat de les Fires, una peça clau de la vida cultural gironina. Volem que aquesta nova imatge sigui molt més que un element gràfic: ha de ser una porta d’entrada a la festa major de la ciutat i a tot el que representa, una porta oberta a la cultura”, ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats i Bartrina.
Més endavant està previst fer-ne merxandatge, segons ha indicat, Quim Ayats. Des de l’Ajuntament s’ha encarregat l’adquisició de 3.000 mocadors 100% cotó, 2.500 bosses de tela de l’estil tote de cotó, 2.500 xapes rodones de 38 mil·límetres de diàmetre i 12.000 polseres de RAS satinat i 100% poliester. Tot aquest material estarà personalitzat amb la nova imatge de les Fires
