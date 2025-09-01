Girona pacificarà l’entorn de l’escola Àgora a partir del 8 de setembre
El vial nord del passeig de Ramon Berenguer II “Cap d’Estopes” es consolidarà com a zona de vianants
Hi havia hagut moltes protestes arran de diversos atropellaments
L’Ajuntament de Girona crearà un entorn escolar segur davant de l’escola Àgora a partir del 8 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar i davant de la proximitat de la Setmana Europea de la Mobilitat. D’aquesta manera, el vial nord del passeig de Ramon Berenguer II “Cap d’Estopes” es consolidarà com a zona de vianants i no s’hi permetrà la circulació de vehicles.
En els darrers anys hi havia hagut diverses mobilitzacions per reclamar aquest tall. També protestes per diversos atropellaments. En els darrers mesos s'havien fet proves pilot i l'Ajuntament havia anat prometent que quan fos possible aplicaria el tall.
A partir de dilluns que ve, els vehicles procedents del carrer d’Empúries no podran girar pel passeig de Ramon Berenguer II i seran desviats cap al carrer de la Mare de Déu del Mont. Tanmateix, es podrà accedir al gual que hi ha en aquest vial des del carrer de Santiago Sobrequés i Vidal.
Pel que fa als catorze aparcaments que hi havia en aquest vial, es proposarà ubicar-los en altres punts propers. Es plantejarà que les dotze places d’estacionament en zona blava que hi havia al vial sud deixin de ser de zona blava i que es converteixin en aparcaments les tres places reservades a càrrega i descàrrega del carrer de Zamora. Aquests canvis es podrien executar en les properes setmanes.
Durant el mes de setembre de l’any passat, ja es va fer una prova pilot de pacificació d’aquest espai amb resultats positius. Aquest dimecres, dia 3 de setembre, es farà una reunió amb els veïns i veïnes de la zona (19 h, Servei Municipal d’Ocupació) per explicar-los els detalls de la iniciativa.
“Un any més iniciem aquest curs amb actuacions permanents per fomentar la mobilitat sostenible a la nostra ciutat i fer dels nostres carrers espais més agradables i segurs on viure-hi”, ha destacat el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez Ferrer.
