Investiguen set persones per fraus elèctrics en comerços de Girona
La Guàrdia Civil inspecciona cinc establiments de venda de comestibles
La Guàrdia Civil investiga set persones per fraus del fluid elèctric en comerços de Girona. Es tracta d'una actuació dins de l'operació Gwain on col·laboren inspectors d'Endesa, d'Inspecció de Treball i de la Seguretat Social. A banda dels set investigats també s'han aixecat 19 actes per infraccions administratives relacionades amb irregularitats en l'etiquetatge i deficiències sanitàries. En total, la Guàrdia Civil ha inspeccionat cinc establiments que venen menjar a la ciutat de Girona de forma simultània per tal d'evitar que donessin l'alarma entre ells. El material que s'ha intervingut s'ha precintat en els locals i la causa s'ha posat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.
El dispositiu es va fer el dijous 28 d'agost i la Guàrdia Civil assegura que els tècnics d'Endesa van desenvolupar un paper clau en la detecció de connexions a la xarxa de la llum, mentre que els funcionaris d'Inspecció de Treball i de la Seguretat Social van trobar irregularitats contractuals entre els treballadors dels cinc comerços.
