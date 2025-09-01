Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen set persones per fraus elèctrics en comerços de Girona

La Guàrdia Civil inspecciona cinc establiments de venda de comestibles

Un agent de la Guàrdia Civil i una funcionària d'Inspecció de Treball revisen els contractes d'un establiment de Girona.

Un agent de la Guàrdia Civil i una funcionària d'Inspecció de Treball revisen els contractes d'un establiment de Girona. / Guàrdia Civil

ACN

ACN

Girona

La Guàrdia Civil investiga set persones per fraus del fluid elèctric en comerços de Girona. Es tracta d'una actuació dins de l'operació Gwain on col·laboren inspectors d'Endesa, d'Inspecció de Treball i de la Seguretat Social. A banda dels set investigats també s'han aixecat 19 actes per infraccions administratives relacionades amb irregularitats en l'etiquetatge i deficiències sanitàries. En total, la Guàrdia Civil ha inspeccionat cinc establiments que venen menjar a la ciutat de Girona de forma simultània per tal d'evitar que donessin l'alarma entre ells. El material que s'ha intervingut s'ha precintat en els locals i la causa s'ha posat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.

El dispositiu es va fer el dijous 28 d'agost i la Guàrdia Civil assegura que els tècnics d'Endesa van desenvolupar un paper clau en la detecció de connexions a la xarxa de la llum, mentre que els funcionaris d'Inspecció de Treball i de la Seguretat Social van trobar irregularitats contractuals entre els treballadors dels cinc comerços.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents