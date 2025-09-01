Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Espai Gironès sorteja 7.500 euros en compres

Des d’avui i fins al 20 de setembre es pot participar en els sortejos de 150 targetes de 50 euros cadascuna

Una imatge d'arxiu del centre comercial. / DdG

Redacció

L’Espai Gironès sorteja des d’avui i fins al 20 de setembre un total de 7.500 euros repartits en 150 targetes de 50 euros cadascuna i destinats a compres a l’hipermercat Alcampo del centre comercial, en el marc de la campanya de tornada a l’escola. Per participar als sortejos s’han de presentar al Punt d’Informació un o dos tiquets que sumin un mínim de 50 euros. Cada setmana se sortejaran 50 targetes de 50€ entre tots els visitants que hagin participat a la promoció la setmana anterior. Es podrà participar tantes vegades com es desitgi i les targetes tindran validesa fins al 31 d’octubre.

És el quart any que l’Espai Gironès porta a terme una campanya amb l’objectiu de donar suport als clients davant el context d’increment del cost de la vida. Els primers dos anys es va fer amb vals de gasolina i l’any passat i aquest any en alimentació, material escolar i per al conjunt de la gamma de productes de l’hipermercat Alcampo. Aquest hipermercat, el primer de la marca a les comarques de Girona, es va obrir el juny del 2024 a l’Espai Gironès amb una àmplia i variada oferta.

Aquestes accions formen part de les iniciatives que porta a terme l’Espai Gironès per "retornar a la població la confiança en el centre comercial". Aquest any commemoren els vint anys de la seva trajectòria.

