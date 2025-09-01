Salt renova l’enllumenat de les pistes de tenis de les Guixeres per 18.100 euros
Els treballs de millora s’han executat aquest mes d’agost i han permès ubicar 24 noves lluminàries de tecnologia LED que ha de millorar la visibilitat dels jugadors i jugadores de tenis
Redacció
L’Ajuntament de Salt ha executat la renovació de l’enllumenat de quatre de les pistes de tenis de la zona esportiva de les Guixeres, una actuació que ha suposat una inversió de 18.100 euros. Els treballs, realitzats durant aquest mes d’agost a càrrec de l’empresa Inluxa Bcn, han permès substituir 24 lluminàries per nous equips més eficients i sostenibles amb tecnologia LED.
Aquesta actuació forma part del programa de millores d’instal·lacions esportives previst al pla de govern 2023-2027, que contempla diverses inversions per modernitzar i adequar els equipaments esportius municipals. Entre aquestes, ja s’ha executat la renovació de l’enllumenat del camp de futbol del Pla, executat durant l’estiu del 2024, i està previst iniciar pròximament la renovació de l’enllumenat del camp de futbol de les Guixeres, així com altres elements de l’equipament esportiu.
Les millores a les pistes de tenis de les Guixeres es completaran amb la renovació de les tanques perimetrals que envolten cadascuna de les pistes, una actuació prevista també dins d’aquest mateix any 2025.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “la inversió de millora a les pistes de tenis ha de permetre millorar la visió de tots i totes les esportistes practicants d’aquest esport, en una operació que ja havíem planificat a principi de mandat per dur-la a terme”.
Per la seva banda, el regidor d’Esports i Salut, Jordi Subils, ha remarcat que “aquesta actuació respon al compromís de l’Ajuntament de dotar les instal·lacions esportives de Salt amb els millors recursos possibles. Apostem per la pràctica esportiva en condicions òptimes, tant pel que fa a la qualitat de les instal·lacions com a la seguretat i l’eficiència energètica”.
