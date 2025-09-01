Territori adjudica la redacció del projecte constructiu per substituir el semàfor de Llambilles per una rotonda
En el seu lloc, preveu construir una rotonda i dos nous vials
L’Ajuntament demana que es compti amb ells durant el procés d’elaboració del document
Nou pas per eliminar el semàfor de Llambilles. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat la redacció del projecte que definirà la substitució d'aquest element viari a Meta Engineering SA, per un import d'adjudicació de 151.250 euros (IVA inclòs). L'empresa tindrà catorze mesos per lliurar el treball.
Fonts del Departament indiquen que el document haurà de concretar la construcció d'una rotonda al nord de la trama urbana i de dos vials de connexió amb el camí de Fornells de la Selva i la carretera de Llambilles. Aquest giratori permetrà suprimir l'actual semàfor que regula l'encreuament de la C-65 amb aquestes dues vies. Addicionalment, el projecte estudiarà la viabilitat d'un pas a diferent nivell per la cruïlla de vianants de la C-65. Les obres suposarien una inversió estimada de 5 milions d'euros, indiquen des del Departament.
Les noves infraestructures plantejades tenen per objectiu millorar la fluïdesa del trànsit, incrementar la seguretat i garantir l'accessibilitat de la zona urbana a banda i banda de la carretera que travessa Llambilles. El batlle del municipi, Josep Maria Vidal, indica que ara per ara "no coneixem el contingut ni les bases de treball d'aquest projecte, per tant, difícilment podem valorar-lo". "Vull pensar que en algun moment de la redacció es plantejarà a l'ajuntament i podrem dir-hi la nostra i validar o no la proposta", declara Vidal, i afegeixque "si el departament tira pel dret sense tenir en compte la valoració de l'ajuntament - cosa que poden fer perquè són els titulars de la C-65 i en tenen les competències - toparan amb l'oposició frontal de tot el consistori".
Des del Departament remarquen que en el procés de redacció del projecte "es parla amb el territori", i que fins que no s'acabi d'elaborar "no es pot donar per tancat".
Diferents intents
La substitució o supressió del semàfor de Llambilles ha estat un punt de debat durant més de 20 anys, principalment per les retencions que es produeixen a causa d'aquesta senyalització durant hores punta i en moment de l'any, com l'estiu. Cal recordar que el semàfor està ubicat en el vial que uneix Girona amb la Costa Brava, un punt clau de la C-65. En paraules del batlle del municipi, el tram que travessa el municipi pot arribar a suportar fins "30.000 vehicles diàriament".
Les primeres passes per substituir el semàfor es van fer el desembre de 2009, quan la Generalitat va adjudicar per 1,6 milions d'euros la construcció d'una rotonda amb la intenció de posar-la en funcionament la primavera de 2010. La infraestructura no es va arribar a executar i, deu anys després, el 2019, Llambilles va obrir un període d'informació pública per donar a conèixer un nou projecte de construcció d'una rotonda, però mantenint el semàfor, que es podria activar amb polsador. La proposta es va sotmetre a una consulta popular, que la va tombar amb 121 vots en contra i 88 a favor.
