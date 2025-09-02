Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comencen les obres als camins de les hortes de Santa Eugènia que han de durar cinc mesos

La idea és solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant un sauló sòlid i es retiraran les tanques que hi ha als laterals

Un esportista sortint d'un camí alternatiu a les obres a les hortes de SAnta Eugènia.

Un esportista sortint d'un camí alternatiu a les obres a les hortes de SAnta Eugènia. / Marc Martí Font

Ja han començat els treballs que han de permetre una millora en la mobilitat dels camins principals de les hortes de santa Eugènia de Girona. Els treballs inclouen la via verda que connecta Sant Feliu de Guíxols i Olot i que passa pel mig de les hortes. L'obra ha de durar cinc mesos. La idea és solucionar els clots que hi ha en el camí col·locant un sauló sòlid i millorar així l’accés a la via verda des del carrer.

A més, es retiraran les tanques que hi ha a banda i banda i es crearà un desnivell entre el camí i els camps per tal de delimitar la via. També es reduirà la presència de tanques metàl·liques que s’usen per protegir les hortalisses i s’unificaran tots els elements com tanques de protecció, tanques i portals d’accés a les parcel·les per tal de dotar l’espai d’una imatge homogènia. Al mateix temps, es millorarà la connexió de la via verda amb el camí que porta a Can Po Vell.

La vegetació

Pel que fa a la vegetació, es retiraran les espècies invasores, principalment, les masses de canya americana, altes i molt atapeïdes, que ressegueixen part del camí i limiten la visió. També es millorarà la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí amb la incorporació d’elements accessibles i farà una nova zona d’estada amb bancs i arbrat als terrenys municipals de la brigada de jardineria de la ciutat.

Una actuació similar es durà a terme a la placeta, situada a tocar de l’encreuament amb el camí de Can Po Vell. Aquest és un espai de difícil localització des del camí perquè està a una superfície inferior i compta amb dues taules i un arbre. 

Aparcament per a discapacitats

Per millorar l’accessibilitat, s’adaptarà una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer del Poble Sahrauí, a tocar del camí d’accés a la via verda. A més, es millorarà la imatge i el mobiliari de l’espai d’estada que hi ha al principi del camí amb la incorporació d’elements accessibles.

Està previst que totes dues actuacions estiguin enllestides a principis del 2026. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Massachs Obres i Paisatge, la de les hortes de Santa Eugènia per un import de 315.289,10 € (IVA inclòs) i les del camí fluvial del Ter en l’entorn de Sant Ponç per un import de 362.427,10 € (IVA inclòs).

