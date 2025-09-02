Debat sobre les noves tendències dels mercats i possibilitats d’inversió
Diari de Girona i BBVA organitzen el 24 de setembre una taula rodona i una ponència amb la participació de destacats professionals i analistes
El context econòmic global, marcat per la política aranzelària, els mercats en constant evolució i les futures tendències de mercat centraran alguns dels temes que es tractaran el pròxim 24 de setembre en una jornada organitzada per Diari de Girona, Prensa Ibérica i BBVA i que portarà per títol «BBVA: Decisions que creen Valor. Invertir en un nou entorn econòmic». La jornada, que se celebrarà a l’hotel Carlemany de Girona i on l’assistència totalment serà gratuïta, comptarà amb la participació de destacats professionals que oferiran diverses pautes per a prendre decisions d’inversió en un entorn que presenta cada vegada més complex. Per assistir-hi cal fer una reserva prèvia en aquest enllaç.
El programa de la jornada
L’obertura de portes es farà a les 10 del matí i mitja hora més tard es farà la benvinguda institucional a càrrec de Diari de Girona i BBVA. Tot seguit, es donarà inici a la taula rodona on es parlarà sobre perspectives de mercats i tendències d’inversió i que comptarà amb la participació de: Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya; Álvaro Manteca, Responsable d’Estratègies d’Inversió de Banca Privada de BBVA a Espanya i Pep Ruiz, Economista Principal per Espanya a BBVA Research. La taula estarà moderada per un periodista de Diari de Girona.
Posteriorment, els assistents podran escoltar la ponència que portarà per títol «Inversió sistemàtica: Un enfocament d’inversió basat en el treball en equip entre l’Home i la Tecnologia» que anirà a càrrec de Luis Rivillas, responsable de mercats privats de BlackRock a Iberia. Al llarg de la taula rodona es tractaran diferents temes d’actualitat econòmica i geopolítica com la imposició dels aranzels per part del govern dels Estats Units que està portant a un clima de volatilitat en els mercats financers. Per això, jornades com a aquesta contribueixen a donar pautes a les empreses per afrontar millor els reptes econòmics d’uns mercats financers en constant evolució i canvi.
A més, el director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, Daniel Gómez explicarà quina és l’estratègia de l’entitat per a aquest segment de clients amb l’inici del nou pla estratègic de tres anys i quin és el balanç que es fa dels primers mesos de 2025.
