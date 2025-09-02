Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Debat sobre les noves tendències dels mercats i possibilitats d’inversió

Diari de Girona i BBVA organitzen el 24 de setembre una taula rodona i una ponència amb la participació de destacats professionals i analistes

La sessió vol donar pautes sobre les perspectives de mercat en un context econòmic global.

David Céspedes

Girona

El context econòmic global, marcat per la política aranzelària, els mercats en constant evolució i les futures tendències de mercat centraran alguns dels temes que es tractaran el pròxim 24 de setembre en una jornada organitzada per Diari de Girona, Prensa Ibérica i BBVA i que portarà per títol «BBVA: Decisions que creen Valor. Invertir en un nou entorn econòmic». La jornada, que se celebrarà a l’hotel Carlemany de Girona i on l’assistència totalment serà gratuïta, comptarà amb la participació de destacats professionals que oferiran diverses pautes per a prendre decisions d’inversió en un entorn que presenta cada vegada més complex. Per assistir-hi cal fer una reserva prèvia en aquest enllaç.

El programa de la jornada

L’obertura de portes es farà a les 10 del matí i mitja hora més tard es farà la benvinguda institucional a càrrec de Diari de Girona i BBVA. Tot seguit, es donarà inici a la taula rodona on es parlarà sobre perspectives de mercats i tendències d’inversió i que comptarà amb la participació de: Daniel Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya; Álvaro Manteca, Responsable d’Estratègies d’Inversió de Banca Privada de BBVA a Espanya i Pep Ruiz, Economista Principal per Espanya a BBVA Research. La taula estarà moderada per un periodista de Diari de Girona.

Posteriorment, els assistents podran escoltar la ponència que portarà per títol «Inversió sistemàtica: Un enfocament d’inversió basat en el treball en equip entre l’Home i la Tecnologia» que anirà a càrrec de Luis Rivillas, responsable de mercats privats de BlackRock a Iberia. Al llarg de la taula rodona es tractaran diferents temes d’actualitat econòmica i geopolítica com la imposició dels aranzels per part del govern dels Estats Units que està portant a un clima de volatilitat en els mercats financers. Per això, jornades com a aquesta contribueixen a donar pautes a les empreses per afrontar millor els reptes econòmics d’uns mercats financers en constant evolució i canvi.

A més, el director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, Daniel Gómez explicarà quina és l’estratègia de l’entitat per a aquest segment de clients amb l’inici del nou pla estratègic de tres anys i quin és el balanç que es fa dels primers mesos de 2025.

