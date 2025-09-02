Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Granier renova les instal·lacions de la fleca i cafeteria de Girona

La fleca i cafeteria, situada a la plaça Marquès de Camps, fa onze anys que està oberta

Una imatge de les noves instal·lacions del local que ha reobert aquest dimarets.

Una imatge de les noves instal·lacions del local que ha reobert aquest dimarets. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

La fleca i cafeteria Granier, situada a la plaça Marquès de Camps de Girona ha reobert després d'uns treballs de renovació de les instal·lacions. El seu responsable afirma que van decidir "renovar" el local per dotar de millor "confort" els clients de la fleca, cafeteria i espai de degustació. El local fa onze anys que està obert. L'horari continuarà essent de les sis del matí a les nou del vespre els dies laborables i dissabte i fins a les 13:30 hores els diumenges.

