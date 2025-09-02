Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
Està valorada en uns mil euros i el lladre primer va intentar abraçar-lo i va fugir corrent amb el botí cap a l'estació de trens
Un home de Girona ha denunciat als Mossos d'Esquadra que li han robat una cadena d'or amb una estrebada durant un intent d'abraçada. Era una cadena d'or de divuit quilats valorada en uns mil euros, de la seva família.
Els fets van passar dissabte passat a la carretera Barcelona, a l'alçada de la plaça d'Espanya i l'estació de tren. Faltaven uns cinc minuts per les sis de la tarda quan un jove es va acostar la víctima i li va demanar una cigarreta. "Era jove, prim, de metre setanta aprocximadament, amb una camiseta de futbol de color negre amb ratlles i pantalons curts", relata l'afectat.
L'home, veí del barri de Montilivi, li va respondre que no en tenia i el jove hauria respost intentant donar-li la mà. Però el denunciant no va voler. El jove, llavors, li hauria posat el braç per sobre de l'espatlla. "Com si fossim amics", relata. L'home va apartar-li el braç i no va donar-hi més importància pensant que "era un noi fent el ximple".
Però el lladre ja hauria aconseguit el que volia. La víctima va sentir com queia algun objecte a terra i es va adonar que era la medalla de la seva cadena. És l'únic que va poder recuperar. En veure-ho va comprovar si tenia la cadena al coll però ja no hi era. Mentrestant, el jove havia fugit corrent cap a l'estació de trens.
L'afectat va anar fins al 'estació i li van dir que el noi era amic d'una alta persona i que sempre anaven junts.
