Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Museu d'Història dels Jueus de Girona celebra les Jornades Europees de Cultura Jueva

L’edició d'enguany té per lema “El poble del llibre” i comptarà amb cinc activitats gratuïtes per a tots els públics

Un detall del cartell de les jornades.

Un detall del cartell de les jornades. / DdG

Redacció

Girona

El Museu d'Història dels Jueus participarà un any més, durant aquest mes de setembre, en les Jornades Europees de Cultura Jueva (JECJ) amb diverses activitats gratuïtes i pensades per a tots els públics. Sota el lema “El poble del llibre”, aquesta edició vol convidar a aprofundir en el paper central de la paraula escrita en la cultura jueva i les seves connexions amb altres cultures i tradicions.

A Girona, s’han programat cinc activitats que començaran aquesta setmana i que s’allargaran fins al 20 de setembre. La proposta inclou un concert, una visita teatralitzada, una jornada de portes obertes al Museu d’Història dels Jueus, un taller infantil i la projecció d’un documental.

Les activitats

La primera activitat es farà aquest dijous, 4 de setembre, a les 21 h, al Museu d’Història dels Jueus i consistirà en un concert ofert pel grup Sepharazz Trio, creat especialment per a les Jornades Europees de la Cultura Jueva. Inspirant-se en l’Atles de Cresques, els músics oferiran un recorregut a través de textos, imatges i visions del món que aquesta obra transmet. El grup format per Tati Cervià (veu), Toni Pujol (contrabaix) i Jaume Fulcarà (guitarra) combina música sefardita, jazz i bossa nova i l’actuació es farà al pati del museu, un escenari íntim on la música dialoga amb la memòria i la cultura.

Aquest dissabte, dia 6 de setembre, a les 10.30 h, es farà una visita teatralitzada al Museu Història dels Jueus. Sota el títol “Un bany d'històries per descobrir la vida al Call medieval” i a càrrec de la Minúscula, els visitants podran conèixer com era la vida privada i l’entorn familiar de N'Estel·lina, una dona jueva que va viure al call de Girona a mitjan segle XV. La visita forma part del projecte “Escenaris de la història” de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i es recomana fer inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat.

La programació continuarà l’endemà, diumenge 7 de setembre, amb una jornada de portes obertes al Museu, que es farà de les 10 h a les 14 h.

El documental

El dia 19 de setembre, l’escenari es traslladarà al cinema Truffaut on, a les 18.30 h, s’hi projectarà el documental Libros: el legado de Alantansí. Dirigit per José Ángel Guimerà, aquest llargmetratge documental narra la història d’una impremta hebrea localitzada a l’Híxar del segle XV, origen d'alguns dels incunables impresos a la península Ibèrica, que avui dia són objecte d'estudi a les universitats més prestigioses del món, el seguiment de les pistes deixades en aquests llibres i la peculiar vida del seu impressor. La projecció començarà amb una presentació a càrrec del director J.A. Guimerá, la guionista Lucia Conde i la documentalista Asunción Blasco. Acabada la projecció, es durà a terme un col·loqui obert al públic.

Taller infantil

Les activitats de les JECJ acabaran amb un taller infantil que es farà el dia 20 de setembre, a les 11 h, al Museu d’Història dels Jueus. Adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys, en aquest taller podran construir el seu propi rotlle de pergamí, envellint el paper i enrotllant-lo en dos bastons. Un cop muntat, es podrà omplir amb paraules o dibuixos. En el marc de l’activitat, que anirà a càrrec de Ludus Mundi, també s’explicarà com estaven fets els llibres a l'antiguitat i es parlarà de la importància de l’escriptura per a la cultura jueva.

Les JECJ es van posar en marxa l'any 1999 per iniciativa del Patronat Call de Girona, amb l'objectiu de posar en valor la diversitat i la riquesa del judaisme i la seva importància històrica. Des d'aleshores, s’han dut a terme anualment i de forma coordinada amb altres ciutats del territori i s’han convertit en una iniciativa d’abast internacional.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents