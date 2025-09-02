El Museu d'Història dels Jueus de Girona celebra les Jornades Europees de Cultura Jueva
L’edició d'enguany té per lema “El poble del llibre” i comptarà amb cinc activitats gratuïtes per a tots els públics
Redacció
El Museu d'Història dels Jueus participarà un any més, durant aquest mes de setembre, en les Jornades Europees de Cultura Jueva (JECJ) amb diverses activitats gratuïtes i pensades per a tots els públics. Sota el lema “El poble del llibre”, aquesta edició vol convidar a aprofundir en el paper central de la paraula escrita en la cultura jueva i les seves connexions amb altres cultures i tradicions.
A Girona, s’han programat cinc activitats que començaran aquesta setmana i que s’allargaran fins al 20 de setembre. La proposta inclou un concert, una visita teatralitzada, una jornada de portes obertes al Museu d’Història dels Jueus, un taller infantil i la projecció d’un documental.
Les activitats
La primera activitat es farà aquest dijous, 4 de setembre, a les 21 h, al Museu d’Història dels Jueus i consistirà en un concert ofert pel grup Sepharazz Trio, creat especialment per a les Jornades Europees de la Cultura Jueva. Inspirant-se en l’Atles de Cresques, els músics oferiran un recorregut a través de textos, imatges i visions del món que aquesta obra transmet. El grup format per Tati Cervià (veu), Toni Pujol (contrabaix) i Jaume Fulcarà (guitarra) combina música sefardita, jazz i bossa nova i l’actuació es farà al pati del museu, un escenari íntim on la música dialoga amb la memòria i la cultura.
Aquest dissabte, dia 6 de setembre, a les 10.30 h, es farà una visita teatralitzada al Museu Història dels Jueus. Sota el títol “Un bany d'històries per descobrir la vida al Call medieval” i a càrrec de la Minúscula, els visitants podran conèixer com era la vida privada i l’entorn familiar de N'Estel·lina, una dona jueva que va viure al call de Girona a mitjan segle XV. La visita forma part del projecte “Escenaris de la història” de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i es recomana fer inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat.
La programació continuarà l’endemà, diumenge 7 de setembre, amb una jornada de portes obertes al Museu, que es farà de les 10 h a les 14 h.
El documental
El dia 19 de setembre, l’escenari es traslladarà al cinema Truffaut on, a les 18.30 h, s’hi projectarà el documental Libros: el legado de Alantansí. Dirigit per José Ángel Guimerà, aquest llargmetratge documental narra la història d’una impremta hebrea localitzada a l’Híxar del segle XV, origen d'alguns dels incunables impresos a la península Ibèrica, que avui dia són objecte d'estudi a les universitats més prestigioses del món, el seguiment de les pistes deixades en aquests llibres i la peculiar vida del seu impressor. La projecció començarà amb una presentació a càrrec del director J.A. Guimerá, la guionista Lucia Conde i la documentalista Asunción Blasco. Acabada la projecció, es durà a terme un col·loqui obert al públic.
Taller infantil
Les activitats de les JECJ acabaran amb un taller infantil que es farà el dia 20 de setembre, a les 11 h, al Museu d’Història dels Jueus. Adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys, en aquest taller podran construir el seu propi rotlle de pergamí, envellint el paper i enrotllant-lo en dos bastons. Un cop muntat, es podrà omplir amb paraules o dibuixos. En el marc de l’activitat, que anirà a càrrec de Ludus Mundi, també s’explicarà com estaven fets els llibres a l'antiguitat i es parlarà de la importància de l’escriptura per a la cultura jueva.
Les JECJ es van posar en marxa l'any 1999 per iniciativa del Patronat Call de Girona, amb l'objectiu de posar en valor la diversitat i la riquesa del judaisme i la seva importància històrica. Des d'aleshores, s’han dut a terme anualment i de forma coordinada amb altres ciutats del territori i s’han convertit en una iniciativa d’abast internacional.
