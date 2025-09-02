Nou allargament del tall de trànsit al carrer Santa Clara de Girona
Continuen els treballs de documentació de les troballes arqueològiques
S'allarga dues setmanes més el tall de circulació del carrer de Santa Clara de Girona que va començar el 4 d'agost. El motiu del tall és a causa d'unes obres de renovació i millora de la xarxa de subministrament elèctric.
Inicialment s'havia apuntat que els treballs durarien quinze dies. Posteriorment, es va allargar quinze dies més per una troballa arqueològica. Ara, els treballs s'allargaran més enllà del previst a causa d'aquestes troballes arqueològiques que s'estan documetant. Es preveu que la durada de les actuacions s’allarguin fins al 15 de setembre. Pel mig, a més, hi va haver una fuita d'aigua quan uns operaris van perforar, sense voler, una canonada. Això va provocar que la zona de treballs arqueològics quedés inundada. Durant una estona, una vintena d'edificis del Mercadal van patir un tall en el subministrament mentre es reparava l'avaria.
Afectacions
Mentre duren els treballs, La l-12 del bus urbà no passarà pel carrer de Santa Clara i desviarà el seu recorregut per la Gran Via de Jaume I, la plaça de l’Hospital, la plaça de Pompeu Fabra i la plaça de Catalunya. S’anul·laran les dues parades de bus del carrer de Santa Clara.
Pel que fa als guals, la sortida del gual del número 62 es farà en direcció contrària per la plaça de la Independència i l’accés al gual del número 11 es farà pel carrer de la Sèquia.
