El parc de la Devesa de Girona estrena il·luminació
El projecte de renovació de l’enllumenat ha costat 931.700 euros i les obres han durant aproximadament un any
El parc de la Devesa de Girona ha estrenat la nova il·luminació aquest estiu. Es tracta de l’execució de les tres primeres fases de la renovació de l’enllumenat d’aquest espai verd urbà de la ciutat, que inclou tots els passeigs que té el parc: el de la Sardana, una part del Ter, el Central, el de la Barca, el del Roserar, la plaça de les Botxes i el passeig de la Devesa.
També s’ha actuat en l’espai de cal·listènia, el tancat per a gossos i l’accés a la zona esportiva de la Devesa, tres punts molt concorreguts del parc que han millorat en visibilitat i percepció de seguretat.
“L’execució de les tres primeres fases del projecte de nou enllumenat de la Devesa, que es va elaborar i aprovar en l’anterior mandat, és una de les fites principals assolides enguany. Amb un import certament considerable, es tracta d’una execució respectuosa amb el patrimoni natural que representa aquest parc emblemàtic i, alhora, especialment adreçada a garantir la millora de la visibilitat i de la percepció de seguretat per tal que tots els gironins puguin gaudir en qualsevol moment d’aquest pulmó verd de la ciutat. Així mateix, la tecnologia emprada fa possible l’eficiència energètica i la telegestió, que permet graduar la intensitat de la il·luminació en funció dels requeriments d’ús del parc, contribuint a subratllar la millora indiscutible que suposa aquest projecte per a la ciutat”, ha subratllat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí Arderiu.
Pel que fa a la distribució de la il·luminació, en els vials amples s’hi han instal·lat fanals a banda i banda, a una distància entre ells de 30 metres. També s’han instal·lat punts de llums en el camí lateral del passeig del Ter. En canvi, en els vials més estrets s’hi ha instal·lat únicament una línia de fanals amb una separació entre ells de 28 metres. La distribució dels fanals també ha estat diferent en punts singulars com les dues rotondes del passeig Central o l’espai de cal·listènia. Tots els elements lumínics s’han ubicat a una certa distància dels troncs dels arbres per tal de no malmetre’n les arrels.
Lluminàries tipus LED
Els nous fanals estan fets de columnes cilíndriques galvanitzades de diferents alçades amb lluminàries de tipus LED per fer-los més eficients energèticament. Els suports són de color gris plata, per tal que els llums quedin tan dissimulats i integrats com sigui possible enmig de l’arbrat.
El nou enllumenat compta amb un sistema de telegestió per tal de poder modificar el flux de les lluminàries. Està previst que els fanals funcionin amb una regulació determinada fins a les 22 h i reduïda en horari nocturn. Tanmateix, en dies assenyalats, com per exemple durant les fires de Sant Narcís o dies d'estiu que hi hagi algun festival, es programarà la instal·lació perquè el flux lumínic de les lluminàries sigui més elevat en les hores que convingui.
A més de millorar la visibilitat del parc i fer-lo un espai més agradable i segur per a la ciutadania, amb les actuacions que s’han portat a terme s’ha unificat tot l’enllumenat i s’han soterrat les línies elèctriques. En paral·lel, s’han aprofitat els treballs per deixar-ho tot preparat poder instal·lar la xarxa de fibra òptica arreu del parc en el futur i poder col·locar càmeres de videovigilància i sensors de diferents tipus.
El cost de l'obra
El projecte de renovació de l’enllumenat del parc de la Devesa es va adjudicar per un import de 931.700 euros, IVA inclòs, a l’empresa Enllumenats Costa Brava. Les obres van començar la primavera del 2024 i han finalitzat el mes de maig passat.
En una segona etapa, s’executaran les dues fases restants: s’instal·laran punts de llum múltiples a l’interior de les illes d’arbres, la zona de pícnic, l’espai del costat de Fira de Girona i l’Auditori i el que resta del passeig del Ter. D’aquesta manera s’eliminaran les zones fosques del parc i aquest quedarà totalment il·luminat.
