Crema una pila de cartró al pati d’una empresa de reciclatge de Sarrià de Ter
Els Bombers han mobilitzat sis dotacions i han evitat que el foc s’estengués a altres piles de material
Una pila de cartró ha cremat aquest dimecres al migdia al pati d’una empresa de recuperació i reciclatge de Sarrià de Ter. L’avís s’ha rebut a les 13.42 hores al 112 i ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat.
L’incendi s’ha produït a les instal·lacions del carrer Josep Flores número 30. Els efectius d’extinció han treballat per reduir la càrrega de foc i evitar que passés a altres piles de material acumulades al recinte. Segons Bombers, també s’ha pogut contenir la propagació a l’exterior.
No s’han registrat ferits i el foc ha quedat controlat després de la intervenció de les dotacions.
