Donar sang i anar a fer el toc a la fresca, la campanya que atrau més aportacions a Girona
L’associació Donem impulsa la segona edició de la iniciativa a la cèntrica plaça Independència per tal d’atraure més donants aprofitant que és punt punt concorregut sobretot als vespres
La cèntrica plaça Independència de Girona va tornar a acollir ahir la campanya de donació de sang «a la fresca», després de l’èxit de l’any passat. La iniciativa impulsada per l’associació Donem Girona buscava atraure més donants tenint en compte el punt estratègic de l’indret, especialment concorregut els vespres. I és que les terrasses estaven en plena ebullició com sol ser habitual aquesta època i després que el mal temps d’aquests dies donés una treva.
El resultat va ser un èxit, ja que prèviament ja s’havien inscrit una trentena de persones i s’hi van afegir donants que no havien demanat cita prèvia però que hi van fer parada mentre passejaven prenent la fresca o venien de fer el toc o sopar en una de les terrasses. Inclús en alguns moments es va formar cua.
Normalment, les campanyes de donació de sang finalitzen a les 8 del vespre com a màxim però en aquesta ocasió el bus adaptat del Banc de Sang i Teixits va acollir donants fins a les deu per arribar a més gent en un entorn proper, accessible i obert a tota la ciutadania.
També hi van col·laborar l’Ajuntament de Girona, l’empresa de restauració König i l’Associació de Donants de Sang de Girona, que va ajudar a fer difusió de la iniciativa en diversos punts de la ciutat. En aquesta ocasió, cada persona que va fer la seva donació va rebre un val per unes patates braves al König de la plaça Independència.
De forma paral·lela, l’associació Donem Girona va instal·lar una taula informativa per tal de fer difusió de les activitats de l’entitat. Segons detalla la presidenta de l’entitat, Marta Gubau, a aquest diari, la gent s’interessava per la donació d’òrgans, «un gest encara molt desconegut i que es pot tramitar en vida a través de l’aplicació La Meva Salut o del document de voluntats anticipades».
Per amenitzar el vespre, el grup de batucada Xivarri de Sils va fer una actuació en col·laboració a l’entitat i de forma altruista per tal d’atraure més donants.
Crida després de vacances
En la mateixa línia, el Banc de Sang i Teixits (BST) ha llançat la campanya de tornada a la rutina de després de vacances apel·lant els ciutadans a recuperar l’hàbit important de sonar sang durant el període postvacances, que es comença amb l’energia renovada.
Com ja és habitual durant els mesos d’estiu, els donants canvien els hàbits a causa de les vacances i la calor i es produeix una disminució de les donacions de sang. A escala general, entre juliol i agost s’ha registrat una davallada de les donacions d’un 20%, una xifra que fa que les reserves de sang es mantinguin per sota dels nivells òptims de cara a aquest inici de setembre. Durant el mes de juliol s’han registrat 18.367 donacions, una xifra per sota de l’objectiu habitual de les 20.000 donacions per mes i s’estima que durant el mes d’agost, se n’han registrat menys de 15.000.
