El PSC denuncia la "manca de manteniment" dels cementiris de Girona
Els socialistes alerten que, malgrat que la gestió és 100% municipal des del 2022, l’estat dels cementiris és pitjor que abans i denuncien una situació “insostenible” que s’allarga en el temps
Redacció
El grup municipal del PSC a Girona denuncia, novament, la "situació de degradació i manca de manteniment que pateixen els cementiris de Girona". Asseguren que la na problemàtica s’arrossega "des de fa temps i que continua sense respostes clares per part del govern municipal".
Els socialistes recorden que el passat mes de març ja van alertar de l’estat “indigne i insostenible” del Cementiri Nou, amb nínxols mal tancats, parets deteriorades, manca d’accessibilitat i fins i tot xarxes de protecció per evitar despreniments en perill. Ara, a aquesta situació s’hi afegeix també el deteriorament del Cementiri Vell, on s’han detectat herbes espontànies sense control, paviments en mal estat que resulten perillosos per als visitants i una clara desatenció dels nínxols.
Segons Bea Esporrín, portaveu del grup municipal, “la cura dels cementiris hauria de ser una prioritat. Parlem d’espais de culte i record, que mereixen la mateixa atenció i dignitat que qualsevol altre espai públic. És vergonyós que les famílies hagin de visitar els seus difunts en unes condicions d’abandonament i deixadesa”.
Els veïns han expressat reiteradament el seu malestar, assenyalant la situació com a “trista i penosa” i denunciant també les dificultats d’accessibilitat. Les escales disponibles per accedir als nínxols més alts, segons expliquen, són “pesades, estan mal ubicades i resulten poc accessibles, fet que dificulta l’ús per part de persones grans o amb mobilitat reduïda”.
Els socialistes remarquen que des del 2022 la gestió del cementiri és exclusivament municipal, després que es posés fi al model de societat mixta. Llavors, el PSC va acordar amb el govern municipal destinar recursos addicionals per millorar les instal·lacions i garantir que el Cementiri Nou i la resta d’espais estiguessin en condicions òptimes. “La gestió 100% municipal hauria de ser una garantia de millora, però el que veiem és tot el contrari: un deteriorament encara més evident que abans” ha denunciat Esporrín.
"No es pot mirar cap a una altra banda"
La portaveu socialista ha subratllat que “és responsabilitat de l’Ajuntament, com a gestor directe de l’empresa municipal, garantir unes condicions dignes, segures i accessibles als cementiris. No es pot mirar cap a una altra banda davant d’una situació que ja és insostenible i que s’allarga en el temps”.
El PSC - Girona pel Canvi reclama al govern municipal que actuï amb urgència i posi en marxa un pla integral de manteniment que inclogui la reparació dels paviments i millora de l’accessibilitat; el tancament adequat i rehabilitació dels nínxols en mal estat; la neteja periòdica i eliminació de la vegetació espontània; i la renovació dels serveis i eines que permeten a les famílies visitar els seus difunts amb dignitat i facilitat.
“Cal cuidar els serveis que la ciutadania necessita per retre homenatge als seus éssers estimats. L’Ajuntament ha de posar les coses més fàcils, no més difícils” ha conclòs Esporrín.
