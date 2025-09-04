77 comunitats de veïns de Salt sol·liciten ajuts per millorar els seus edificis
Creix un 40% el nombre de sol·licituds respecte l’any passat
L'Ajuntament destina 200.000 euros per facilitar la millora de les parts comunes dels edificis plurifamiliars
La convocatòria d’aquest 2025 per a la millora d’edificis plurifamiliars de Salt ha tancat amb un total de 77 sol·licituds presentades per part de comunitats de veïns. Les peticions es destinen a obres vinculades a l’eficiència energètica, la seguretat, l’accessibilitat i el manteniment de les parts comunes dels immobles.
La xifra representa un augment notable respecte al 2024, quan es van registrar 55 sol·licituds. Aquestes dades suposen un 40% d’augment respecte a la convocatòria de l’any passat. Segons l’Ajuntament, aquest creixement confirma l’interès creixent de la ciutadania per acollir-se a uns ajuts que tenen com a objectiu preservar el parc d’habitatges i millorar la qualitat de vida dels residents.
Ara s’inicia el procés de revisió i valoració de les propostes, abans de fer pública la resolució definitiva i l’atorgament de les subvencions. En aquesta convocatòria el govern municipal destina 200.000 euros del pressupost municipal per fer viable que les comunitats de veïns puguin executar intervencions de millores a les parts comunes dels edificis plurifamiliars.
Confiança en el programa
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat, en un comunicat de premsa, que “el fet que enguany hàgim superat àmpliament les sol·licituds de l’any passat és una mostra clara que les comunitats de veïns confien en aquest programa i que veuen l’Ajuntament com un aliat per afrontar les millores.necessàries als seus edificis”
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, ha remarcat que “aquest augment de demandes ens confirma que anem en la bona direcció. Per això, ja treballem en la convocatòria del 2026, que volem activar durant la primera part de l’any per donar més temps de planificació a les comunitats interessades”.
