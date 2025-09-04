PORTES OBERTES
8 de setembre, Dia Internacional de l'Alfabetització
Rosa M. Falgàs Casanovas
L’any 1965 la Conferència General de la UNESCO va aprovar la designació del 8 de setembre com a Dia Internacional de l’Alfabetització i es va començar a celebrar el 1966.
La situació d’aquella època amb ara ha canviat molt, així com també la definició sobre què considerem ser analfabet. Segur que tothom té clar que una persona analfabeta és la que no sap llegir i escriure, doncs actualment des d’UNESCO s’ha definit com la persona que no sap llegir, escriure i no té coneixements bàsics de matemàtiques i informàtica. Aquest any se celebrarà amb el tema “promoure l’alfabetització a l’era digital”.
L’alfabetització és un dret humà fonamental, tothom ha de poder gaudir d’aquest dret i no sentir-se exclòs per no tenir els coneixements bàsics.
Als inicis de la democràcia al nostre país, es va promoure una gran campanya per facilitar que tothom sabés llegir i escriure. Es varen cometre molts errors, els més significatius varen ser ensenyar a escriure amb lletra majúscula i en castellà. Aquests dos punts em preocupaven. El problema de deixar d’ensenyar a escriure en lletra majúscula ho vaig solucionar aviat i gràcies al comentari d’una persona que alfabetitzava: Rosa, hasta ahora era diferente de ti por no saber leer y escribir, ahora continuo siendo diferente por no escribir con el mismo tipo de letra. En aquell moment ho vaig tenir clar i la raó meravellosa per defensar, davant dels meus companys, que havia decidit ensenyar a escriure amb “lletra lligada”.
He après molt de les reflexions i comentaris de les persones que he alfabetitzat. No saber llegir i escriure, no vol dir no ser intel·ligent. A Sarrià de Ter vaig intentar demostrar que tothom pot ensenyar i aprendre. Per exemple una senyora que venia a aprendre a llegir i escriure, alhora era professora en el centre ja que ella era una gran experta en ganxet i mitja i ens n’ensenyava o una altra que venia a treure’s el títol de Graduat Escolar i era professora de dibuix, ens ensenyava a fer quadres tridimensionals.
Un altre dubte que tenia era la llengua. És veritat que al llarg dels anys que he alfabetitzat només he tingut dues persones catalanes analfabetes, però el dubte el vaig tenir des de l’inici, sobretot quan varen venir persones nouvingudes d’altres països sobretot de l’Àfrica. Havíem d’ensenyar-los castellà quan aquí parlem català? Un company de la Universitat de Dakar (Senegal) em va preguntar si no les volíem, les persones nouvingudes? Si vosaltres parleu en català, per què els ensenyeu en castellà? Ja tenia l’argument per defensar-ho arreu.
D'aquí va venir la necessitat de tenir material adequat per alfabetitzar en català i lletra lligada. I un altre detall important: res de dibuixos en blanc i negre, calia que les persones veiessin les imatges reals i, per tant, era necessari acompanyar-ho amb fotos dels objectes i en color, tal com és en realitat.
Aquest va ser l’origen del mètode “El nostre món”. No hi havia cap mètode, calia crear-lo i així ho vàrem fer amb el suport de la Diputació de Girona i amb la dedicació de moltes hores de voluntariat.
El proper dia 9 de setembre, a la Biblioteca Ernest Lluch, inaugurem l’exposició dels 12 dibuixos que acompanyen el llibre de lectura El nostre món 3 que vàrem redactar amb en Jordi Dalmau i il·lustrar amb artistes de les associacions Amics de la UNESCO de Girona i Taca. Junts celebrarem el Dia Internacional de l’Alfabetització i recordarem que hem de continuar treballant perquè tothom pugui gaudir dels drets fonamentals de les persones.
Rosa M. Falgàs Casanovas és presidenta d'ACEFIR
