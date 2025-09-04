Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: "Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat"
És el segon assalt en quinze dies a un negoci del mateix propietari al centre de la ciutat
Uns encaputxats han assaltat aquesta matinada una botiga de telefonia situada a la Rambla Llibertat de Girona i s’han endut una quinzena de telèfons mòbils valorats en 4.756 euros, segons consta a la denúncia presentada als Mossos d’Esquadra. A més, dos mòbils més van quedar danyats, amb un valor afegit de prop de 260 euros.
L’alarma del local s’ha disparat cap a tres quarts de quatre de la matinada, després que els intrusos rebentessin la persiana i les vidrieres amb un objecte contundent encara no identificat. Una patrulla policial s’ha desplaçat fins a l’establiment, ha comprovat els danys i ha precintat la botiga a l’espera de la Policia Científica. Entre els desperfectes, la denúncia recull la persiana tallada, l’accés principal i un expositor trencats, la caixa enregistradora forçada i diversos aparadors malmesos.
Els lladres es van emportar terminals de les marques Apple, Samsung i Xiaomi, entre els quals diversos iPhone de gamma alta. El propietari va acudir a l’establiment cap a dos quarts de set del matí per signar la denúncia i lliurar imatges i vídeos de seguretat als agents.
Es planteja marxar
L’empresari, visiblement indignat, assegura que la situació l’ha portat a plantejar-se tancar i marxar de Girona després de quinze anys amb negocis a la ciutat. "Mai havia sentit tanta inseguretat. És el centre de la ciutat, no ho entenc", lamenta.
Es dona la circumstància que fa tot just dues setmanes un altre establiment del mateix propietari, situat al carrer Santa Clara, també va patir un assalt amb el mateix modus operandi: uns encaputxats van rebentar l’accés de matinada i es van endur telèfons dels aparadors.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda