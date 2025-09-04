Girona obrirà aquest setembre la comissaria de Santa Eugènia
Es anunciar el 2019 però els primers treballs no van començar fins al 2022
L'Ajuntament de Girona preveu obrir la nova comissaria de Santa Eugènia aquest mes de setembre. Falta només algun material interior - el mobiliari- però la resta ja està a punt. Serà el punt i final a unes llargues obres i promeses dels governs municipals d'obrir aquesta instal·lació a l'antiga masia de Can Burrassó, al parc Núria Terés.
L'obertura de l'equipament és un dels 64 punts del govern tripartit i es va començar a planificar durant l'anterior mandat. Pel mig hi ha hagut molts entrebancs que han dificultat la posada en funcionament de l'equipament.
La nova comissaria es va anunciar a principis del 2019 i en aquell moment es confiava que els treballs per rehabilitar l'antiga masia comencessin el 2020. Lluny d'això, no va ser fins al febrer de 2022 que es va iniciar l'enderroc de l'edifici, amb les obres per adequar-lo que havien de durar, en principi, fins al gener de 2023.
L'empresa encarregada de fer els treballs, Comsa Service Facility Management SAU, no va complir amb els terminis i se li van donar diferents pròrrogues. No va enllestir totes les tasques fins a l'estiu de 2024. Després, també es van fer treballs per adequar l'entorn de la nova comissaria, que va fer la companyia Coypa Obres i Serveis. També se li va donar una pròrroga, i no s'han acabat fins poc abans de l'estiu.
La nova comissaria de la Policia Municipal serà compartida amb els Mossos d'Esquadra. Oferirà servei d’Oficina d’Atenció Ciutadana i atendrà les denúncies de la ciutadania. Estarà oberta les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Inicialment, els torns de matí i tarda seran coberts conjuntament pels dos cossos, mentre que el torn de nit quedarà a càrrec de la Policia Municipal. S’hi preveu el mateix nombre d’agents de tots dos cossos.
El PSC ho celebra
El grup municipal del PSC - Girona pel Canvi celebra que la comissaria de Santa Eugènia, a Can Burrassó, obri finalment les portes a mitjans d'aquest mes de setembre. Es tracta d’una fita llargament reivindicada pels socialistes i pel veïnat, que durant anys hem reclamat més presència policial, patrullatge preventiu i un equipament de proximitat que reforci la seguretat als barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís, alguns dels més poblats de la ciutat. Aquest és un projecte iniciat el 2020 i celebrem que, després de cinc anys i un canvi de legislatura, es pugui fer realitat.
El regidor socialista Josep Palouzié, excap de la Policia Municipal de Girona, ha subratllat que “és una bona notícia per a la ciutat, però cal garantir que la comissaria no sigui només un rètol, sinó un servei real, amb horari complet i efectius suficients des del primer dia perquè els resultats repercuteixin en una millor percepció de seguretat”.
El PSC - Girona pel Canvi insisteix que la nova comissaria ha de servir per revertir la manca d’efectius i de planificació que ha patit Girona en matèria de seguretat, i reclama que l’equipament obri les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, amb prou recursos per donar resposta immediata i millorar la convivència.
