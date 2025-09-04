Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona recuperarà les minideixalleries amb quinze nous punts de recollida de residus especials

La ciutadania hi podrà dipositar piles, càpsules de cafè, bombetes, maquinetes d’afaitar, entre altres, cada dia i en qualsevol moment

Una persona utilitzant una de les antigues minideixalleries.

Una persona utilitzant una de les antigues minideixalleries. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona instal·larà en els pròxims mesos quinze minideixalleries en diferents punts de la ciutat. Aquests nous equipaments, que seran d’ús lliure i accessible cada dia i en qualsevol moment, permetran a la ciutadania reciclar residus especials de petit format, com piles, bombetes LED i de baix consum, càpsules de cafè, maquinetes d’afaitar o carregadors, entre d’altres.

Actualment, els residus especials s’han de portar a les dues deixalleries fixes o a les deixalleries mòbils. Les fixes són la deixalleria municipal de Girona ubicada a Mas Xirgu i la deixalleria comarcal de Sarrià de Ter, gestionada pel Consell Comarcal del Gironès. Respecte a les deixalleries mòbils, justament aquesta setmana s’ha estrenat el nou servei a la ciutat, que permet que cada dia de la setmana, de dilluns a divendres, els veïns i veïnes de la ciutat puguin anar a una de les tres deixalleries mòbils que s'ubicaran diàriament en diferents punts de la ciutat de 10 a 18 h.

Amb la incorporació de les minideixalleries, es facilitarà encara més el reciclatge a la ciutadania, ja que es garanteix una disponibilitat constant al llarg de la setmana i un accés suficientment pròxim per facilitar-ne l’aportació. Cada minideixalleria estarà dividida per fraccions i permetrà dipositar-hi diferents tipus de residus especials de petit format, que són els més abundants entre tots els residus especials i els de més fàcil emmagatzematge per part de les persones usuàries.

“Recuperar les minideixalleries estàtiques en diversos punts de la ciutat ens permetrà oferir un punt més de flexibilitat a l’hora de desprendre’s de petits residus domèstics. Es tracta d’una passa més en la voluntat de l’Ajuntament d’oferir facilitats en la gestió del dia a dia dels nostres residus”, ha ressaltat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament, Sergi Cot Cantalosella.

El contracte per al subministrament, el transport i la instal·lació d’aquests equipaments a la via pública s’ha tret a licitació per un import base de 68.111,30 € (IVA inclòs). L’empresa responsable de buidar les minideixalleries de forma periòdica serà Girona+neta.

Del 2019 al 2021, Girona ja havia disposat de minideixalleries en una prova pilot per avaluar aquest sistema de recollida de residus de petit format a la ciutat. En aquella ocasió, se’n van instal·lar dotze.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents