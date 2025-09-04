Girona recuperarà les minideixalleries amb quinze nous punts de recollida de residus especials
La ciutadania hi podrà dipositar piles, càpsules de cafè, bombetes, maquinetes d’afaitar, entre altres, cada dia i en qualsevol moment
Redacció
L’Ajuntament de Girona instal·larà en els pròxims mesos quinze minideixalleries en diferents punts de la ciutat. Aquests nous equipaments, que seran d’ús lliure i accessible cada dia i en qualsevol moment, permetran a la ciutadania reciclar residus especials de petit format, com piles, bombetes LED i de baix consum, càpsules de cafè, maquinetes d’afaitar o carregadors, entre d’altres.
Actualment, els residus especials s’han de portar a les dues deixalleries fixes o a les deixalleries mòbils. Les fixes són la deixalleria municipal de Girona ubicada a Mas Xirgu i la deixalleria comarcal de Sarrià de Ter, gestionada pel Consell Comarcal del Gironès. Respecte a les deixalleries mòbils, justament aquesta setmana s’ha estrenat el nou servei a la ciutat, que permet que cada dia de la setmana, de dilluns a divendres, els veïns i veïnes de la ciutat puguin anar a una de les tres deixalleries mòbils que s'ubicaran diàriament en diferents punts de la ciutat de 10 a 18 h.
Amb la incorporació de les minideixalleries, es facilitarà encara més el reciclatge a la ciutadania, ja que es garanteix una disponibilitat constant al llarg de la setmana i un accés suficientment pròxim per facilitar-ne l’aportació. Cada minideixalleria estarà dividida per fraccions i permetrà dipositar-hi diferents tipus de residus especials de petit format, que són els més abundants entre tots els residus especials i els de més fàcil emmagatzematge per part de les persones usuàries.
“Recuperar les minideixalleries estàtiques en diversos punts de la ciutat ens permetrà oferir un punt més de flexibilitat a l’hora de desprendre’s de petits residus domèstics. Es tracta d’una passa més en la voluntat de l’Ajuntament d’oferir facilitats en la gestió del dia a dia dels nostres residus”, ha ressaltat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament, Sergi Cot Cantalosella.
El contracte per al subministrament, el transport i la instal·lació d’aquests equipaments a la via pública s’ha tret a licitació per un import base de 68.111,30 € (IVA inclòs). L’empresa responsable de buidar les minideixalleries de forma periòdica serà Girona+neta.
Del 2019 al 2021, Girona ja havia disposat de minideixalleries en una prova pilot per avaluar aquest sistema de recollida de residus de petit format a la ciutat. En aquella ocasió, se’n van instal·lar dotze.
