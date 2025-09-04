Girona proposa passejades en tricicles per a la gent gran i activitats per a infants per fomentar la mobilitat
Dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, s’han programat accions inclusives, participatives i familiars
Redacció
Sota el lema “Mobilitat per a tothom!”, la Setmana Europea de la Mobilitat es portarà a terme un any més del 16 al 22 de setembre. L’Ajuntament de Girona s’ha adherit de nou a la campanya i ha organitzat una sèrie d’actuacions i iniciatives que tenen com a objectiu apropar el transport sostenible i segur i fer-lo accessible i assequible per a tothom.
Amb aquesta voluntat, s’han previst dues iniciatives per promoure un ús inclusiu de les bicicletes i dels autobusos de la ciutat. Per un costat, s’ha organitzat l’activitat “En bici sense edat”, que consisteix a oferir passeigs en tricicles adaptats per a gent gran conduïts per persones voluntàries de l’entitat Mou-te en Bici per tal de millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar de les persones grans. Hi haurà dos tricicles, amb dues places cadascun, per fer les passejades, que tindran una durada aproximada d’una hora. En total, s’oferiran sis passejades cada dia, en les quals hi podran participar fins a dotze persones.
Les sortides es faran des dels centres cívics de la ciutat els dilluns i els dimarts de setembre al matí. Concretament, al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal es farà el 8 de setembre, de 10 a 13 h; al Centre Cívic Onyar, el 9 de setembre, de 10 a 13 h; al Centre Cívic Pedret, el 15 de setembre, de 10 a 13 h; al Centre Cívic Pla de Palau, el 16 de setembre, de 10 a 13 h; al Centre Cívic Pont Major, el 22 de setembre, de 10 a 13 h; al Centre Cívic Sant Narcís, el 23 de setembre, de 10 a 13 h; al Centre Cívic Santa Eugènia, el 29 de setembre, de 10 a 13 h, i al Centre Cívic Ter, el 30 de setembre, de 10 a 13 h. Per participar-hi, cal fer les inscripcions a través del web www.girona.cat/setmanadelamobilitat. Aquesta activitat compta amb la participació de Mou-te en Bici i amb la col·laboració de la Fundació Les Vetes.
Per altre costat, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025 servirà per donar el tret de sortida a la campanya “A Girona, bus amic, bus amable”. Mitjançant cartells i missatges a les parades de bus i dins dels mateixos autobusos, aquesta iniciativa vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de mostrar respecte i ajuda envers les persones grans, amb mobilitat reduïda, dones embarassades o amb nadons, promovent un transport públic més cívic, inclusiu i solidari. Aquesta campanya s’emmarca en els valors de la convivència amable i la cura que inspiren el programa de Ciutat Amiga amb les Persones Grans i s’anirà ampliant al llarg del 2026 amb noves accions de foment del bon tracte, sensibilització sobre el civisme i solidaritat en altres àmbits de la vida comunitària de la ciutat
El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez Ferrer, ha explicat totes les propostes aquest matí. “Les novetats de la Setmana de la Mobilitat ens permeten avançar cap a una Girona que prioritza les persones”, ha destacat.
L’Esquivamosques fomentarà la mobilitat
Els infants també seran protagonistes, un any més, de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Enguany tindrà lloc la campanya “Pedalem amb l’Esquivamosques” que, d’una forma amable i divertida, vol arribar al públic familiar per tal de promoure l’ús de la bicicleta en els trajectes a la ciutat. Per això, es regalaran timbres de bicicleta amb la imatge d’un dels capgrossos més entranyables de la imatgeria festiva de la ciutat, l’Esquivamosques, anant damunt d’una Girocleta i amb el seu inseparable flit al cistell. Del 16 al 22 de setembre, tothom qui ho desitgi podrà anar a recollir un timbre a l’Oficina de la Girocleta i als centres cívics de la ciutat. Es lliuraran fins a esgotar existències.
Seguint amb la voluntat de promoure l’ús de la bicicleta entre els més joves, es farà un disseny participatiu amb les entitats del barri de Sant Narcís per crear un espai perquè els més petits aprenguin anar en bicicleta i tinguin llocs per jugar a la pista del carrer de Santiago Sobrequés i al carrer de Tarragona. Aquesta activitat es farà el dilluns 22 de setembre, a les 18 h, al Centre Cívic Sant Narcís.
També es portarà a terme la iniciativa “Quin soroll fem?”, organitzada per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un activitat de participació de les escoles que mesuren el soroll ambiental amb equips de mesurament (sonòmetres) i fa propostes de millora sobre el mapa de la ciutat. hi participaran l’escola Àgora, el dijous 18 de setembre, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h, i l’escola Migdia, el divendres 19 de setembre, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Podeu consultar totes les activitats i més informació al web www.girona.cat/setmanadelamobilitat
Acció de sensibilització
Des de l’Ajuntament, s’aprofitarà també la Setmana de la Mobilitat per iniciar una acció de sensibilització adreçada a ciclistes i a usuaris i usuàries de patinet elèctric per tal de recordar-los que han de fer servir la part central de la via quan circulin pel carrer Nou i que, a més, la velocitat màxima permesa en aquest espai és de 6 km/hora.
Amb l’objectiu de millorar la convivència entre vianants, bicicletes i patinets en aquesta via, es penjaran dues pancartes a cada extrem del carrer amb informació sobre la manera de transitar-hi correctament. El text estarà en català i en anglès. Està previst que estiguin instal·lades durant uns mesos.
