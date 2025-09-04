Girona recuperarà l'envelat de les Fires
Es posarà a la plaça Miquel de Palol, tal com havia passat fins al 2019, quan s'hi va traslladar del parc Central per les obres del TAV
Les Fires de Girona recuperaran l'envelat que fins al 2019 s'havia col·locat a la plaça Miquel de Palol, al barri Devesa- Güell. Serà el tercer gran punt de concerts , a banda dels escenaris que se situaran a l'esplanada de la Copa, on hi haurà les barraques, i al parc del Migdia, on ara es feien entre d'altres actuacions, els concerts que tradicionalment s'havien portat a terme en aquest envelat.
Fins al 2019 a l'envelat de la Copa s'hi feien balls, actuacions d'orquestres, sardanes i sopars populars. Aquell darrer any s'hi van programar els balls amb l'Orquestra Selvatana, la Maravella i la Principal de la Bisbal. El dia de la Maravella, a més, incloïa el sopar popular de Festa Major.
La pandèmia però, el va eliminar de la programació. L'any 2020 les Fires van quedar esquifides amb algunes actuacions a l'Auditori i poc més. L'any següent, el 2021, encara hi havia restriccions, l'ús de la mascareta era generalitzat en el dia a dia i es va evitar posar l'envelat per no promoure la massificació en un recinte tancat. A partir del 2022 però, simplement no es va tornar a col·locar. Aquest any però, hi tornarà a ser. L'envelat farà 900 metres quadrats i tindrà un vestíbul d'entrada de 25 metres quadrats més, una alçada màxima de quasi onze metres i el terra serà de parquet de fusta d’avet.
Antigament, al parc Central
L'envelat de la plaça Miquel de Palol va ser el substitut del que hi havia a l'antic parc Central. Les obres per construir l'estació soterrada del Tren d'Alta Velocitat (TAV), i que van començar l'any 2008, se'l van endur per davant. Es va trasdallar a la plaça Miquel de Palol.
El nou envelat serà una de les novetats de les Fires d'aquest any que se celebraran del 24 d'octubre al 2 de novembre. Fa unes dies es va presentar una marca pròpia per les Fires i la setmana del 15 de setembre està previst que es presenti el cartell de la Festa Major gironina per aquest any. Més endavant està previst que s'anunciin totes les activitats de la programació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza