Girona recuperarà l'envelat de les Fires

Es posarà a la plaça Miquel de Palol, tal com havia passat fins al 2019, quan s'hi va traslladar del parc Central per les obres del TAV

Audició de sardanes de Cobla la Bisbal Jove, l'any 2019, a l'envelat de la plaça Miquel de Palol.

Audició de sardanes de Cobla la Bisbal Jove, l'any 2019, a l'envelat de la plaça Miquel de Palol. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Les Fires de Girona recuperaran l'envelat que fins al 2019 s'havia col·locat a la plaça Miquel de Palol, al barri Devesa- Güell. Serà el tercer gran punt de concerts , a banda dels escenaris que se situaran a l'esplanada de la Copa, on hi haurà les barraques, i al parc del Migdia, on ara es feien entre d'altres actuacions, els concerts que tradicionalment s'havien portat a terme en aquest envelat.

Fins al 2019 a l'envelat de la Copa s'hi feien balls, actuacions d'orquestres, sardanes i sopars populars. Aquell darrer any s'hi van programar els balls amb l'Orquestra Selvatana, la Maravella i la Principal de la Bisbal. El dia de la Maravella, a més, incloïa el sopar popular de Festa Major.

La pandèmia però, el va eliminar de la programació. L'any 2020 les Fires van quedar esquifides amb algunes actuacions a l'Auditori i poc més. L'any següent, el 2021, encara hi havia restriccions, l'ús de la mascareta era generalitzat en el dia a dia i es va evitar posar l'envelat per no promoure la massificació en un recinte tancat. A partir del 2022 però, simplement no es va tornar a col·locar. Aquest any però, hi tornarà a ser. L'envelat farà 900 metres quadrats i tindrà un vestíbul d'entrada de 25 metres quadrats més, una alçada màxima de quasi onze metres i el terra serà de parquet de fusta d’avet.

Antigament, al parc Central

L'envelat de la plaça Miquel de Palol va ser el substitut del que hi havia a l'antic parc Central. Les obres per construir l'estació soterrada del Tren d'Alta Velocitat (TAV), i que van començar l'any 2008, se'l van endur per davant. Es va trasdallar a la plaça Miquel de Palol.

El nou envelat serà una de les novetats de les Fires d'aquest any que se celebraran del 24 d'octubre al 2 de novembre. Fa unes dies es va presentar una marca pròpia per les Fires i la setmana del 15 de setembre està previst que es presenti el cartell de la Festa Major gironina per aquest any. Més endavant està previst que s'anunciin totes les activitats de la programació.

