El Govern entén la "desconfiança" de la ciutadania però referma "el compromís i els terminis" pel nou Trueta a Girona
Paneque assenyala la importància de mantenir la qualitat dels serveis fins que el nou hospital sigui una realitat
Maria Garcia (ACN)
El Govern ha refermat "el compromís i els terminis" amb el nou hospital Josep Trueta de Girona. Un compromís "ferm", malgrat que la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, entén "la desconfiança" que hi pot haver entre la ciutadania i també entre institucions. Paneque ha deixat clar que el futur campus de la salut serà una realitat i assenyala que es tracta d'una "oportunitat única" des d'un punt de vista sanitari, però també de generació de llocs de feina, d'habitatge o de repensar la mobilitat per l'entrada a sud de l'àrea urbana de Girona. La consellera ha fet una visita a l'actual hospital Trueta i ha remarcat la importància del manteniment dels serveis fins que el nou centre sigui una realitat.
Paneque ha recordat que el projecte es troba en fase d'anàlisi i, per tant, "encara hi ha setmanes al davant" perquè la comissió territorial dictamini sobre la proposta de modificar el pla urbanístic per tal que es pugui encaixar el nou centre hospitalari. Ara bé, la consellera no ha fixat una data concreta, però sí que ha deixat clar que treballen amb els terminis establerts.
"Crec que el compromís del president Illa va ser ferm i no hi dona lloc a dubtes. Els terminis que hem marcat pel nou Trueta es compliran perquè els estem complint i l'hospital serà una realitat", ha assenyalat Paneque que ha reconegut que es tracta d'un "deute històric" que han tingut els diferents governs de la Generalitat amb la demarcació en termes d'atenció sanitària.
Previsió del 2031
El passat 28 de juliol va acabar el termini del concurs per a la redacció del projecte i la direcció de l'obra de la part assistencial del futur Campus de Salut. Està valorat en 25,37 milions d'euros. Aquesta era la segona fase de licitació, en la qual es va convidar a participar-hi als cinc equips d'arquitectes i enginyers que van presentar les propostes més ben valorades a la primera fase.
La selecció del projecte guanyador el farà un jurat format per representants de diferents administracions i institucions, i està previst que es conegui abans d'acabar l'any. Després, l'equip que guanyi el concurs tindrà dos anys per elaborar la redacció del projecte definitiu.
El nou complex sanitari i universitari estarà ubicat entre Girona i Salt, i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents, de recerca i d'innovació impulsats per la Universitat de Girona. La previsió del Govern és que les obres s'iniciïn el 2028 i que el nou hospital es posi en funcionament el 2031.
