Illa critica la plantada del PP amb l'inici del curs judicial: "No podem desmuntar o desprestigiar les institucions"
El president retreu que alguns presidents autonòmics "s'amaguin darrere la taula quan les coses no funcionen"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat que el president del PP i altres membres del partit hagin decidit no anar a l'acte d'inici del curs judicial. El president ha fet aquestes declaracions en la cloenda de les jornades de treball del grup parlamentari del PSC que ha fet a Girona, i que han tingut per objectiu "reforçar la coordinació política interna i estratègica del grupi amb el Govern", mitjançant sessions de treball sobre el repte de l'educació a Catalunya o l'administració pública, entre altres qüestions.
"El món està canviant. En aquest context, més que mai, s'ha de fer política". Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el tret de sortida al seu discurs. El genocidi de Gaza o la guerra d'aranzels que s'ha viscut recentment entre la Unió Europea i el president dels Estats Units, Donald Trump, són alguns dels exemples que ha posat Illa sobre els canvis en el context socioeconòmic actual que, considera, provoquen la necessitat "de fer arribar la política a tot arreu", i d'una manera concreta. En aquest sentit, el president català ha remarcat la importància de les institucions: "No les podem desmuntar ni desprestigiar. Les persones han de tenir present que són de tots".
Al seu torn, la confiança cap aquestes s'ha de veure reforçada per "una legislació que sigui solvent", preguntant-se "no quantes lleis hem fet, sinó quines han estat bones". Això també passar per "diagnosticar bé" el context, fet que requereix "temps, anàlisi i estudi" i "mantenir un contacte directe amb la realitat. Hem de rebre la gent i anar-la a veure, saber quines inquietuds té la ciutadania". Sobretot, però, el president ha psaot el focus en assumir responsabiltiats, tant per bé com per malament, i ha aprofitat per retreure que alguns presidents autonòmics vulguin tenir competències però després "s'amaguin darrere la taula" quan hi ha problemes. "Ho vam veure amb l'apagada i ho hem vist amb la gestió dels incendis", ha dit Illa.
Amb tot, el president ha refermat la intenció de "dialogar i ser generosos" amb els altres agents polítics implicats en la gestió de Catalunya, per tal que "la pluralitat quedi representada" i es pugui arribar a un "diàleg constructiu amb punts en comú". Això també ha d'anar acompanyat "d'un bon llenguatge i bones formes", i d'un discurs marcat per la "valentia". "Hem de dir les coses tal com són", referma Illa, i posa d'exemple el finançament autonòmic que, afirma, "s'ha de millorar".
