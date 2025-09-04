Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa critica la plantada del PP amb l'inici del curs judicial

El president retreu que alguns presidents autonòmics "s'amaguin darrere la taula quan les coses no funcionen"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, intervé en la cloenda de les jornades parlamentàries del PSC a Girona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, intervé en la cloenda de les jornades parlamentàries del PSC a Girona. / Marc Martí

Aleix Freixas / ACN

Maria Garcia / ACN

Girona

Salvador Illa creu que la plantada del PP a l'acte de l'inici del curs judicial d'aquest divendres és un acte de deslleialtat institucional. Així ho ha afirmat en el seu discurs de cloenda de les jornades de treball del grup parlamentari del PSC que ha fet a Girona. D'aquesta manera, el president recrimina que el PP vulgui "desmuntar o desprestigiar" les institucions. En aquest sentit, Illa ha agraït "el paper que fa el president del Parlament de Catalunya" malgrat ser d'una altra formació. "No està de moda dir-ho, però estic content", ha reafirmat el cap de l'executiu català.

El president també ha fet referència a la gestió que s'ha fet dels incendis des de diferents comunitats autònomes. Ha retret que alguns d'ells s'hagin "amagat darrere de la taula" quan la situació els va desbordar i per això demana "responsabilitat" i assegura que el Govern vol assumir el màxim de competències però per fer una bona gestió política. Illa recrimina que alguns presidents vulguin noves competències però quan els pertoca gestionar-les "no ho fan". "No pot ser que quan les coses vagin bé sigui mèrit d'una comunitat autònoma i quan van malament siguin culpa de l'Estat".

El president de la Generalitat recorda que ja s'han viscut situacions similars amb l'apagada elèctrica o la Dana que va arrasar al País Valencià. "A Catalunya volem responsabilitats perquè volem fer-ho bé", ha dit Salvador Illa.

