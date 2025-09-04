Una obra artística efímera inspirada en la senyera il·luminarà la Rambla per la Diada
Sota el nom de Ferida oberta, l’artista Aleix Gorgorió ha creat una instal·lació que vol ser una bandera viva, polsant, roja i vibrant construïda des del llenguatge de la llum i el moviment digital
Redacció
L’Ajuntament de Girona ha organitzat enguany una sèrie d’actes al voltant de la Diada Nacional de Catalunya per tal de refermar "la voluntat iniciada els últims anys de fer la commemoració més propera a la ciutadania, més participativa i amb més activitats festives al llarg tant del mateix dia 11 de setembre com dels dies propers a la celebració".
La vigília de l’Onze de Setembre, el dimecres dia 10, a les 20 h, s’inaugurarà una obra artística audiovisual efímera inspirada en la senyera catalana al terrat de l’Oficina de Turisme de la Rambla que es podrà veure fins al dia 1 d’octubre. Sota el nom de Ferida oberta, l’artista Aleix Gorgorió ha creat una instal·lació que vol ser una bandera viva, polsant, roja i vibrant construïda des del llenguatge de la llum i el moviment digital, com un ritual contemporani de memòria i reivindicació. El projecte integra art digital, disseny estructural i tecnologia escènica per fer emergir una senyera que no oneja en el vent, sinó en el flux de llum i so, en una coreografia programada que només cobra sentit des del directe, des del present compartit i fins i tot la reivindicació. L'acte inaugural estarà amenitzat per l'actuació musical d'Elena Martinell (soprano) i de Joan Sadurní (piano) que oferiran un tast de les cançons catalanes més emblemàtiques. Aquesta iniciativa ha estat impulsada des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament.
Recepció de l'alcalde d'Alzira
El dia 11 de setembre al matí, com ha esdevingut tradició en els darrers anys també, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas Vilar, farà una recepció institucional a un alcalde o alcaldessa d’un municipi d’arreu dels territoris de parla catalana. En aquesta ocasió, visitarà Girona l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, qui participarà en diversos actes de la Diada aprofitant la seva estada a la ciutat. Alzira va ser un dels municipis afectats pel temporal de la dana del 29 d’octubre del 2024 al País Valencià.
El 2023 Salellas va rebre l’alcalde d’Elna, Nicolas Garcia, i el 2024 l’alcalde de Manacor, Miquel Oliver.
El mateix dia 11 de setembre, des de l’Ajuntament de Girona s’ha organitzat un concert amb el grup gironí Parellop, a les 19 h, a la Copa, que servirà per posar el punt final a la celebració de la Diada.
Tant el 2023 com el 2024, des del consistori es van organitzar actuacions musicals la tarda de la Diada a la plaça de la Independència –La Fera Ferotge el 2023 i Borja Penalba el 2024-, però enguany s’ha traslladat aquesta activitat a la Copa per integrar-se dins de les accions impulsades per les entitats Assemblea, Òmnium, Associació de Municipis per la Independència, Consell de la República Catalana, Intersindical, CIEMEN i Girona Vota per celebrar l’Onze de Setembre a Girona.
En el marc de les activitats que es promouen des de l’Ajuntament al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, el 18 de setembre es farà un homenatge a la figura de Dàrius Rahola, al diari L’Autonomista –que ell va fundar i dirigir– i a la llibertat de premsa. L’acte, que es portarà a terme a les 19 h a la plaça de Santa Susanna, comptarà amb la presència de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i de familiars de Rahola i consistirà en la descoberta d’un faristol commemoratiu del que va ser l’últim diari democràtic de Girona fins a la fi de la dictadura franquista.
Acte institucional conjunt
L’acte principal de la Diada serà, un any més, la commemoració institucional que celebraran de forma conjunta l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat a Girona el dijous 11 de setembre, a les 11 h, a la plaça de Catalunya. L’acte estarà amenitzat pel grup Soulsisters.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda