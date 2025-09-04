Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un operatiu a naus industrials de Girona es tanca amb quatre detinguts i disset armes blanques intervingudes

El dispositiu va permetre identificar 38 persones i confiscar també una destral, una pistola simulada, quatre mòbils, un rellotge i 16 joies

Agents dels Mossos d’Esquadra durant el dispositiu en una nau industrial de Girona.

Agents dels Mossos d’Esquadra durant el dispositiu en una nau industrial de Girona. / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Quatre persones van ser detingudes ahir al matí per infraccions en matèria d’estrangeria en diverses naus industrials de Girona, on la policia hi va localitzar disset armes blanques, una destral i una pistola simulada. L’operatiu es va allargar de les nou fins a les dues del migdia i hi van participar els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Municipal.

Material confiscat durant el dispositiu a diverses naus industrials de Girona.

Material confiscat durant el dispositiu a diverses naus industrials de Girona. / Mossos d'Esquadra

A banda de les armes, els agents van confiscar quatre telèfons mòbils, un rellotge i setze peces de joieria d’origen pendent de determinar. En total es van identificar trenta-vuit persones i es van aixecar dues actes per tinença de substàncies estupefaents.

Segons fonts policials, aquests dispositius es duen a terme periòdicament en polígons i zones industrials amb l’objectiu de detectar activitats irregulars i reforçar la seguretat a l’entorn.

