Tres detinguts a Llagostera per aldadulls i robatoris
S’han aixecat 16 denúncies administratives relacionades amb substàncies estupefaents i 9 denúncies administratives per altres motius
Redacció
La Policia Local de Llagostera ha intensificat el patrullatge al nucli antic, les darreres dues setmanes, amb l’objectiu de reforçar la seguretat ciutadana i prevenir conductes incíviques. Entre d'altres ha detingut tres persones relacionades amb robatoris i aldarulls.
En el marc d’aquest dispositiu s’han dut a terme més de 80 identificacions de persones i s’han aixecat 16 denúncies administratives relacionades amb substàncies estupefaents i 9 denúncies administratives per altres motius. A més, les actuacions han permès la detenció de 3 persones relacionades amb aldarulls i robatoris a la població i la investigació de 2 més per diferents delictes.
Paral·lelament, s’ha desenvolupat un operatiu conjunt entre la Policia Local de Llagostera, la Policia Local de Caldes de Malavella, fruit del conveni policial de col·laboració, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil a diversos establiments de la població. Aquest operatiu ha donat com a resultat, diverses sancions i denúncies a clients dels establiments per tinença il·lícita de substàncies estupefaents.
Instal·lació de noves càmeres
Així mateix, recentment l’Ajuntament de Llagostera ha instal·lat diverses càmeres de vigilància al nucli antic i zona esportiva i ampliat el sistema de videovigilància i control de vehicles amb la instal·lació de nous lectors de matrícules i càmeres de seguretat a les urbanitzacions del municipi. Aquesta darrera actuació va ser una de les propostes ciutadanes més votada en el procés de pressupostos participatius.
L’objectiu és millorar la prevenció i investigació de fets delictius, facilitar la identificació de vehicles relacionats amb infraccions i donar suport tant a la Policia Local com a altres cossos de seguretat que sol·liciten aquesta informació.
Les noves càmeres instal·lades al nucli urbà ja han permès identificar diverses persones vinculades en aldarulls i fets delictius.
L’alcalde, Narcís Llinàs ha explicat que properament s’instal·laran més càmeres, tant al centre del poble com a les urbanitzacions i que també es disposarà d’una càmera mòbil per ubicar-la puntualment en llocs estratègics on les necessitats específiques de seguretat o incidències de convivència.
