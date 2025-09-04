El viceconsolat d'Hondures a Girona dona un quadre al centre cívic de Santa Eugènia
L'obra és un retrat de Berta Cáceres realitzat pel pintor Carlos López
El vicenconsolat d'Hondures a Girona ha formalitzat la donació d'un quadre de la seva propietat al centre cívic de Santa Eugènia com a mostra de l'arrelament a la ciutat de la comunitat del país centreamericà. L'obra, anomenada "Berta Vive", és un retrat de l'activista hondurenya assassinada el 2016 Berta Cáceres realitzat pel pintor i escultor Carlos López, i s'ha col·locat a la Sala Berta Cáceres del centre cívic, un espai en el qual es realitzen nombrosos tallers i actes que tenen les dones com a protagonistes.
La signatura de l'acord de donació ha comptat amb la presència de l'ambaixador d'Hondures a Espanya, Marlon Brevé, el vicecónsol del país centreamericà a la província, Carlos Emilio Flores, el regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Segi Font, i Marta Roura, directora del centre cívic.
Brevé ha destacat que la donació "vol ser un agraïment al centre cívic, a Girona i a Catalunya" i s'ha compromès a "seguir buscant espais en comú amb la província", mentre Flores ha remarcat la importància de "travessar fronteres mitjançant la cultura". Per la seva part, l'autor de l'obra ha fet referència a la "lluita de Berta Cáceres pel respecte a la igualtat i els drets humans, que també va travessar fronteres", i finalment Font ha volgut reivindicar "el caràcter lluitador" de l'activista hondurenya centrat en el respecte "a la terra i a la natura", així com ha destacat la importància del català com un element d'integració per a la comunitat migrant.
Exposició a Barcelona
En un altre ordre de coses, l'artista hondurenya resident a Girona Cesia Bojórquez participa en una exposició col·lectiva de la Xarxa de Pintors Hondurenys a Espanya que s'inaugura dissabte a les 7 de la tarda al centre cívic Can Verdaguer de Barcelona. La mostra, que rep el títol "Arrel i Somnis", inclou disset obres de nou artistes visuals del país centreamericà que reflecteixen una àmplia varietat d'estils, tècniques i discursos visuals.
