El Congrés de residus de Girona debatrà sobre contenidors intel·ligents i serveis de recollida d’alta eficiència amb identificació
Es farà del 16 al 18 de setembre al Palau de Fires i arriba a la setena edició convertit en un referent en matèria de gestió de residus per a empreses i administracions
Redacció
La 7ª edició del Waste in Progress, el Fòrum de Gestió de Residus Municipals, tindrà lloc al Palau de Fires de Girona del 16 al 18 de setembre i durant tres dies debatrà i reflexionarà sobre els models de gestió i contractació pública de serveis de recollida de residus d’alta eficiència amb identificació. Mitjançant ponències, debats i taules rodones, el congrés permetrà posar en comú nombroses experiències en l’àmbit internacional, estatal i català, i alhora esdevindrà un espai d’intercanvi per donar a conèixer els models i les propostes més innovadores del sector. Comptarà amb la participació de prop d’una trentena d’expositors, superant la xifra de l’any passat, i es tornarà a repartir en tres jornades, amb activitats al matí i a la tarda. S’abordaran qüestions en l’àmbit tècnic, econòmic i jurídic per intentar facilitar l’aplicació de les noves normatives relatives a la gestió de residus i als processos de contractació, licitació i execució dels serveis. La voluntat principal, una edició més, és la de contribuir a la implantació d’un projecte eficient per fer possible la transició real cap a un model basat en l’economia circular.
S’oferirà el testimoni d’experts en la matèria procedents d’Itàlia, Romania, Irlanda, Àustria i el Regne Unit. Més properes seran les experiències de la mancomunitat de Tentudía, a Extremadura, així com de territoris i municipis catalans com l’Urgellet, Mataró, Barcelona i Tarragona. El Waste in Progress d’aquest 2025 també fomentarà la presència d’agents i professionals d’àmbit estatal, que oferiran una visió més pràctica, directa i propera, a part de servir d’altaveu i esdevenir un espai de participació activa perquè els assistents presentin els seus casos concrets i reptes personals davant l’audiència.
Per a Sergi Cot, regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, “un any més Girona és l’escenari del Waste in Progress, un espai que permet compartir les bones pràctiques en gestió de residus amb d’altres institucions i agents del sector. El repte de la reducció i la bona gestió dels residus és majúscul i ens afecta a totes i tots. Servir-nos de les millors idees esdevé essencial si el que volem és assolir els objectius que ens hem marcat”.
"Eina útil"
La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, subratlla que “l’objectiu del Fòrum des que es va crear el 2017 ha estat esdevenir una eina útil pels ajuntaments per ajudar-los a millorar i optimitzar la gestió de residus. L’èxit de cadascuna de les edicions que s’han anat fent l’han convertit a dia d’avui en un congrés de referència a nivell nacional. I és gràcies a aquest èxit que aquest 2025 creixem en participació d’empreses, arribant als 29 expositors, i disposem de més metres quadrats. El Waste in Progress se celebrarà en dos equipaments; a part del Palau de Fires, les ponències es faran a l’Auditori Palau de Congressos”. Explica també que “amb novetats com els espais Talks & Debate i l’Open WiP, incorporem millores per mantenir l’excel·lència del Fòrum, dels seus formats i dels continguts. Alhora, seguim mantenint el màxim interès com a esdeveniment professional de referència”.
Ana Menéndez, tècnica en Gestió Econòmica i Autonòmica d’Ecoembes Catalunya, diu que “una de les principals iniciatives d’Ecoembes en l’àmbit tecnològic es centra en la millora continuada dels processos relacionats amb la circularitat dels envasos. Això s’aconsegueix a través d’una estreta cooperació amb tots els actors involucrats: administració pública, empreses i plantes de tractament. Busquem no només respondre a les demandes actuals, sinó anticipar-nos a futures necessitats. Per això, iniciatives com la del Waste in Progress ens donen l’oportunitat d’interacció, quelcom vital per valorar punts de millora i adaptar-nos als reptes tecnològics del futur”.
Taxa de residus
El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, destaca que “avui, a Catalunya, les taxes de residus només cobreixen de mitjana el 60% del cost real del servei. La resta es finança amb altres impostos municipals. Per llei, a partir d’aquest 2025 totes les taxes han de cobrir el 100% dels costos de recollida i tractament, i fer-ho de manera transparent, separant els conceptes. No només és una obligació legal, sinó un exercici de justícia i responsabilitat perquè la ciutadania ha de saber què paga, per què ho paga i com pot reduir aquesta despesa separant millor els residus. Des de l’Agència de Residus de Catalunya ens comprometem a acompanyar els municipis, les empres i la ciutadania en aquest camí, perquè només treballant junts podrem assolir els objectius que ens proposem”.
Segons Natàlia Figueras,diputada de la Diputació de Girona, “en el context actual d’emergència climàtica, la protecció del medi ambient és una prioritat inajornable. La gestió dels residus, en aquest sentit, n’és una peça clau. És per això que, des del naixement del Fòrum, la Diputació hi ha estat al costat, donant-li suport. Ho continuarà fent en futures edicions, ara que aquest esdeveniment s’ha consolidat plenament dins del calendari de referència del sector”.
