Esborrades les pintades al Museu dels Jueus de Girona
L'Ajuntament ha netejat l'escrit on s'acusava Israel de practicar un genocidi
Actuació ràpida de l'Ajuntament de Girona. En menys de 24 hores ha esborrat les pintades que van aparèixer a la paret del Museu dels Jueus acusant Israel de practicar un "genocidi" a Gaza. A la pintada s'hi podia llegir "Israel estat genocida. Silenci = còmplice". La comunitat jueva de Girona va denunciar els fets, ja que consideren que es tracta d'un "intolerable atac antisemita" i van recordear que els practicants de la fe jueva són de "moltes parts del món" i que, des del centre jueu de Girona no tenen "cap ingerència" en les decisions que pren el govern de Netanyahu. Des de la comunitat jueva ja van denunciar atacs antisemites fa uns mesos, arran del conflicte entre Israel i Palestina.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret