Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esborrades les pintades al Museu dels Jueus de Girona

L'Ajuntament ha netejat l'escrit on s'acusava Israel de practicar un genocidi

L'Ajuntament ha esborrat les pintades del Museu dels Jueus de Girona on s'acusava Israel de practicar un genocidi.

L'Ajuntament ha esborrat les pintades del Museu dels Jueus de Girona on s'acusava Israel de practicar un genocidi. / Ajuntament de Girona

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Actuació ràpida de l'Ajuntament de Girona. En menys de 24 hores ha esborrat les pintades que van aparèixer a la paret del Museu dels Jueus acusant Israel de practicar un "genocidi" a Gaza. A la pintada s'hi podia llegir "Israel estat genocida. Silenci = còmplice". La comunitat jueva de Girona va denunciar els fets, ja que consideren que es tracta d'un "intolerable atac antisemita" i van recordear que els practicants de la fe jueva són de "moltes parts del món" i que, des del centre jueu de Girona no tenen "cap ingerència" en les decisions que pren el govern de Netanyahu. Des de la comunitat jueva ja van denunciar atacs antisemites fa uns mesos, arran del conflicte entre Israel i Palestina.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  2. Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
  3. Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
  4. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  5. Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
  6. Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
  7. L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
  8. Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret

Esborrades les pintades al Museu dels Jueus de Girona

Esborrades les pintades al Museu dels Jueus de Girona

El Girona és el cinquè club de la Lliga que més ha gastat en fitxatges aquest estiu

El Girona és el cinquè club de la Lliga que més ha gastat en fitxatges aquest estiu

Plans per a un setembre amb sabor d’estiu

Plans per a un setembre amb sabor d’estiu

Els plans més engrescadors per fer el primer cap de setmana de setembre a les comarques gironines

Els plans més engrescadors per fer el primer cap de setmana de setembre a les comarques gironines

Quique Álvarez: «L’objectiu ha de ser clarament mantenir el Girona B a Segona RFEF»

Quique Álvarez: «L’objectiu ha de ser clarament mantenir el Girona B a Segona RFEF»

Narcís Puig: «Hem de seguir fent propostes internacionals a Girona, potents, que atreguin públic de teatre de Barcelona»

Narcís Puig: «Hem de seguir fent propostes internacionals a Girona, potents, que atreguin públic de teatre de Barcelona»

Roger Vidal, entrenador de l'Olot: «Hem tingut temps per a construir, estem preparats i amb moltes ganes»

Roger Vidal, entrenador de l'Olot: «Hem tingut temps per a construir, estem preparats i amb moltes ganes»

El «tiu» més sexy de Catalunya Ràdio

Tracking Pixel Contents