Foc en una fleca de Girona
No hi ha habitatges ni persones afectades
Els Bombers de la Generalitatvan rebre ahir, a les 22:54h de la nit, un avís per un incendi en una fleca del carrer de l'Illa de la Gomera, a Girona. Segons informen des del cos d'emergències, el foc es va origina a tocar d'una batedora.
Fins al lloc s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers. L'establiment està aïllat i, per tant, no hi ha habitatges ni persones afectades.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret