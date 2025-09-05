Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Foc en una fleca de Girona

No hi ha habitatges ni persones afectades

Imatge dels bombers davant la fleca.

Imatge dels bombers davant la fleca. / Bombers de la Generalitat

Redacció

Redacció

Girona

Els Bombers de la Generalitatvan rebre ahir, a les 22:54h de la nit, un avís per un incendi en una fleca del carrer de l'Illa de la Gomera, a Girona. Segons informen des del cos d'emergències, el foc es va origina a tocar d'una batedora.

Fins al lloc s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers. L'establiment està aïllat i, per tant, no hi ha habitatges ni persones afectades.

