Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona rep la visita institucional del president del Parlament

Lluc Salellas i Vilar i Josep Rull i Andreu s’han reunit aquest matí a l’Ajuntament de Girona

luc Salellas i Josep Rull al despatx d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona.

luc Salellas i Josep Rull al despatx d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha rebut aquest matí la visita del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu. La trobada ha tingut lloc al despatx d’alcaldia i també hi han assistit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis Carreras, i el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Esports i Educació, Quim Ayats i Bartrina.

Després de la reunió, s'han traslladat a la Sala de Junta de Govern Local, on el president del Parlament ha signat el llibre d’honor de la ciutat, ja que aquesta és la seva primera recepció institucional oficial a la ciutat des que va prendre possessió del càrrec. En aquest moment, han assistit en l’acte diferents regidors i regidores dels grups municipals del consistori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
  2. Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
  3. Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
  4. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  5. Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
  6. Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
  7. L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
  8. Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret

Ona Sarrià enceta la Festa Major

Ona Sarrià enceta la Festa Major

Les fotos del pregó de la festa major de Sarrià de Ter

Les fotos del pregó de la festa major de Sarrià de Ter

Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús

Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús

La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària

La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària

Impulsen un projecte d’aules de natura a tres barris gironins per apropar la biodiversitat als veïns

Impulsen un projecte d’aules de natura a tres barris gironins per apropar la biodiversitat als veïns

The North Face i Sharma Climbing s'uneixen per impulsar l'escalada a Espanya

The North Face i Sharma Climbing s'uneixen per impulsar l'escalada a Espanya

El roadshow #ExperienciaINCIBE fa parada a Blanes per acostar la ciberseguretat a la ciutadania

El roadshow #ExperienciaINCIBE fa parada a Blanes per acostar la ciberseguretat a la ciutadania

El Festival Recòndit farà visites guiades i rondes de comèdia pel Pla de l’Estany

El Festival Recòndit farà visites guiades i rondes de comèdia pel Pla de l’Estany
Tracking Pixel Contents