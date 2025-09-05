Girona rep la visita institucional del president del Parlament
Lluc Salellas i Vilar i Josep Rull i Andreu s’han reunit aquest matí a l’Ajuntament de Girona
Redacció
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha rebut aquest matí la visita del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull i Andreu. La trobada ha tingut lloc al despatx d’alcaldia i també hi han assistit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis Carreras, i el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Esports i Educació, Quim Ayats i Bartrina.
Després de la reunió, s'han traslladat a la Sala de Junta de Govern Local, on el president del Parlament ha signat el llibre d’honor de la ciutat, ja que aquesta és la seva primera recepció institucional oficial a la ciutat des que va prendre possessió del càrrec. En aquest moment, han assistit en l’acte diferents regidors i regidores dels grups municipals del consistori.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret