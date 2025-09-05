Impulsen un projecte d’aules de natura a tres barris gironins per apropar la biodiversitat als veïns
Cada aula s’ha muntat amb contenidors marítims reciclats
L'associació La Sorellona i l'Ajuntament de Girona han impulsat la creació de tres aules de natura als barris de Pont Major, Taialà i Can Gibert del Pla, amb l'objectiu d'apropar la biodiversitat als veïns i veïnes. Cada aula s’ha muntat amb contenidors marítims reciclats i comptarà amb coberta vegetal, refugis d’insectes i materials pedagògics per a l’educació ambiental. A més de servir a grups escolars, les aules estaran obertes a associacions i ciutadania en general, fomentant la descoberta de l’entorn natural proper. Aquesta iniciativa forma part del projecte GiroNat, que promou la renaturalització urbana i el desenvolupament sostenible a Girona.
L’Ajuntament de Girona i La Sorellona han impulsat la creació de tres aules de natura als barris de Pont Major, Taialà i Can Gibert del Pla. L’objectiu d’aquest projecte és apropar la natura a la ciutadania de tres dels barris més poblats de la ciutat. De moment, ja s’han instal·lat tres grans contenidors marítims reciclats que serviran com a part de l’aula, i està previst que la iniciativa es posi en marxa en els pròxims mesos.
L’elecció d’aquests tres barris s’ha fet tenint en compte que són zones molt pròximes a espais oberts i amb entorns rics en biodiversitat que són poc coneguts per la ciutadania. La voluntat del projecte és que les aules serveixin de punt de referència per a la descoberta d’aquests entorns tant en termes educatius com de gaudi a l’aire lliure.
“Les aules de natura ens permetran acostar la mirada naturalista a la mainada dels barris de la ciutat i així ajudar a difondre i conscienciar sobre la importància vital de la biodiversitat a la nostra pròpia ciutat i a tot arreu”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
Cada aula està formada per diferents elements, entre els quals un contenidor marítim reutilizat. Aquest format permetrà que es pugui obrir i tancar l’aula quan sigui necessari. Així, quan no se’n faci ús, s’hi podran guardar les eines i materials sensibles com lupes, microscopis i prismàtics, entre altres. I, quan s’obri, es podran desplegar quatre taulells que serviran com espai de treball i com a expositors i possibilitaran mostrar uns panells on hi haurà documentació educativa accessible.
A més, a sobre de cada contenidor s’hi farà una coberta vegetal per tal de millorar la seva resposta climàtica i s’utilitzarà la pròpia estructura per instal·lar-hi refugis d’insectes i panells explicatius de la flora i la fauna de l’entorn, a més d’altre contingut pedagògic. També es comptarà amb uns mòduls mòbils que inclouran contingut didàctic interactiu.
Tot i que les aules de natura ja han estat instal·lades, encara hi falten algunes actuacions d’adequació, com fer-hi la coberta verda, pintar-los i posar-hi elements interpretatius, educatius i bancades a l’entorn. Aquestes actuacions es volen fer amb la col·laboració dels centres cívics i les associacions de veïns i veïnes de la ciutat, però seran obertes al públic en general.
Tot i que una de les seves finalitats serà la formació de grups escolars, aquestes aules també podran ser utilitzades per altres associacions i entitats de la ciutat que ho sol·licitin.
Ubicacions per posar en valor l’entorn
A Pont Major, l’aula de natura s’ha instal·lat a tocar del pavelló municipal d’esports. Aquesta serà la més gran de les tres aules que s’han col·locat, ja que s’aprofitaran alguns dels graons de les escales de fusta preexistents per fer-hi bancs que puguin ser utilitzats tant per les activitats com per a ús quotidià.
A Taialà, l’aula s’ha situat en una petita clariana de bosc del carrer de Sant Medir, just a davant de la masia fortificada en runes i la pedrera romana. El petit talús que hi ha entre aquest espai i el camí que porta del carrer fins a la masia servirà de grada natural per als grups d’alumnes o per a la ciutadania.
Finalment, a Can Gibert del Pla, l’espai més urbà i petit dels tres barris, aquest quiosc s’ha instal·lat en un espai situat entre el riu Güell i el carrer Enric Marquès i Ribalta, a tocar de la rotonda.
Iniciativa inclosa en el projecte GiroNat
La iniciativa de les aules de natura està inclosa en el GiroNat, un projecte que és compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d’un gir de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.
El projecte, que compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, està coordinat per l’Ajuntament de Girona i té el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).
El projecte GiroNat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.
