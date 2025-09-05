L'AV de Sant Narcís Sud rebutja el tall de trànsit davant de l'escola Àgora
Lamenten que en "set mesos" no se'ls hagi informat de res i apunten a problemes de trànsit per aquesta "pacificació"
Asseguren que tenen quatre propostes alternatives a la consideren que ha "imposat" l'Ajuntament
L'Associació de Veïns de Sant Narcís Sud lamenta que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de tallar el passeig Ramon Berenguer II. L'Ajuntament de Girona va anunciar fa uns dies que a partir del 8 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, tallaria el pas de vehicles de manera permanent en aquest vial. La presidenta de l'entitat veïnal, Maria Dolors Hernández, critica que s'hagi pres la decisió definitiva sense fer cap procés "real" de "debat" amb els veïns. Afirma que en els darrers set mesos "ningú de l'Ajuntament s'ha posat en contacte" amb ells. Hernández explica que el dia 1 de setembre es van trobar una carta on els convocaven a una reunió pel dia 3 de setembre que és on els va informar que el tall es faria "sí o sí" de manera definitiva.
Hernández assenyala que els hi van donar poc temps per anar a la reunió i que li consta que es van repartir uns 1.500 fulletons quan, en canvi, quan l'Associació de Veïns fa actes necessita fer unes 4.500 cartes per informar tots els veïns correctament. La presidenta veïnal exposa que, sempre que s'havien fet talls temporals, havien preguntat el motiu i se'ls indicava que era només per un dies i que en cas de fer-lo permanent primer en parlarien. A parer seu, no ha estat així.
La representant de l'AV de Sant Narcís Sud indica que tallar el trànsit d'aquest carrer suposarà "tancar el barri" i recorda que és un carrer que ja només utilitzen els veïns i no gent ni cotxes d'altres barris o poblacions.
Les alternatives
Indica que tenen quatre possibles propostes alternatives que evitarien el tall permanent, sempre tenint en compte que la velocitat màxima s'ha d'establir en els 20 quilòmetres per hora. Una de les opcions podria ser que els alumnes de l'escola Àgora entrin i surtin pel carrer Empúries. Una altra és que es col·loquin pilones mòbils que es puguin aixecar o baixar segons convingui per la sortida d'alumnes però no impedint el pas de manera permanent. Una altra alternativa és que hi hagi agents cívics o policies municipals regulant el trànsit a les entrades i sortides del centre educatiu. Finalment, que es posessin new jerseis (bloc de formigó) que responsables de l'escola es poguessin encarregar de treure i posar segons les hores.
En els darrers anys hi havia hagut diverses mobilitzacions des de l'escola per reclamar aquest tall. També protestes per diversos atropellaments. En els darrers mesos s'havien fet proves pilot i l'Ajuntament havia anat prometent que quan fos possible aplicaria el tall.
A partir de dilluns que ve, els vehicles procedents del carrer d’Empúries no podran girar pel passeig de Ramon Berenguer II i seran desviats cap al carrer de la Mare de Déu del Mont. Tanmateix, es podrà accedir al gual que hi ha en aquest vial des del carrer de Santiago Sobrequés i Vidal.
“Un any més iniciem aquest curs amb actuacions permanents per fomentar la mobilitat sostenible a la nostra ciutat i fer dels nostres carrers espais més agradables i segurs on viure-hi”, va dir el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez Ferrer, fa uns dies quan es va anunciar el tall definitiu.
