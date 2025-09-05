Ona Sarrià enceta la Festa Major
El municipi està de celebració del 4 al 7 de setembre
Redacció
El pregó de l’Associació Cultural Ona Sarrià i el concert de les Anxovetes han servit aquest dijous per encetar la Festa Major de Sarrià de Ter. L'acte també ha comptat amb la presència dels Gegants. La Festa Major de Sarrià de Ter se celebra del 4 al 7 de setembre amb un programa variat que vol arribar a tots els públics. Els més petits hi trobaran cites destacades com la festa de l’escuma, el concurs de pintura ràpida i tallers infantils o el concert Tumàcat Music Xou, mentre que els joves podran gaudir d’una caminada nocturna, la Pool Party i les nits de barraques amb Felparipé, l’Orquestra Maribel i diversos DJs. Els actes tradicionals també hi tenen un paper central amb sardanes, havaneres i el concert de l’Orquestra Himalaya, entre altres activitats. El diumenge s’hi afegirà l'arrossada popular, un dels moments més participatius.
