Salt renova el Pla d’Economia Social i Solidària
El nou pla estratègic preveu la creació d’una taula de coordinació, la incorporació de clàusules socials als contractes i impulsar nous projectes als àmbits de cures, habitatge i mobilitat
Redacció
L’Ajuntament de Salt ha aprovat aquest estiu el nou Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària (ESS) 2025, una iniciativa que té com a objectiu consolidar el municipi com a referent en aquest model econòmic inclusiu, sostenible i arrelat al territori. El pla, que es va aprovar en el ple ordinari del mes de juliol, dona continuïtat al primer full de ruta aprovat l’any 2018 i s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu amb la implicació d’entitats locals, tècnics municipals i xarxes supramunicipals de l’ESS.
Aquest nou marc d’acció preveu mesures per reforçar el paper de l’economia social i solidària en la vida econòmica i comunitària del municipi. Entre les principals novetats hi ha la creació de la Taula de l’Economia Social i Solidària de Salt, un òrgan estable de debat i coordinació entre l’Ajuntament i les entitats, que vol esdevenir motor de noves polítiques i projectes. També s’incorpora la implantació de clàusules socials en la contractació pública, amb la voluntat de donar prioritat a les empreses i iniciatives locals que treballin amb criteris de justícia social, sostenibilitat i inclusió.
El pla aprovat i desenvolupat entre el 2018 i el 2023 preveia la implementació de 53 accions, de les quals s’havien executat, coordinat amb altres actors o es troben en procés d’execució en un 70% dels casos, és a dir, que tres de cada quatre accions previstes s’havien tirat endavant.
Sectors estratègics
El pla contempla la detecció de sectors estratègics i la posada en marxa de projectes en àmbits com les cures, l’habitatge cooperatiu, la mobilitat sostenible o la mediació intercultural. L’èxit del projecte de les Cosidores de Salt és el referent d’aquest tipus d’iniciatives, que combinen la creació d’ocupació amb l’enfortiment comunitari. A més, es preveu la creació d’un catàleg d’entitats locals de l’ESS i mantenir l’organització d’una Fira anual d’Economia Social i Solidària per donar visibilitat a aquest model i apropar-lo a la ciutadania, una iniciativa que ja es va celebrar una primera edició durant aquest any 2025.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquest pla és una aposta clara per una economia que posa les persones al centre. L’Economia Social i Solidària ens permet generar oportunitats laborals de qualitat, enfortir la cohesió social i avançar cap a un municipi més just i sostenible”.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Serveis Econòmics, Ocupació i Viver d’Empreses, Toni Vidal, actual president de la Xarxa Municipal de l’Economia Social i Solidària, ha subratllat que “Salt ha estat pionera a apostar per l’economia social i solidària i ara fem un pas més. Amb aquest pla donem suport a les entitats i projectes locals, reforcem el teixit comunitari i ens alineem amb les xarxes supramunicipals que treballen per un canvi de model econòmic arreu del territori”.
Amb aquesta estratègia, el municipi reafirma la seva aposta per una economia transformadora que reforci el teixit local i generi noves oportunitats per al conjunt de la població.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret