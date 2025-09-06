Comencen les obres del pont sobre el riu Ter que unirà Bescanó i Sant Gregori
Les obres freguen els dos milions i serviran per substituir els antics passos de terra que es van endur les riuades
Tret de sortida a les obres per construir el pont que connectarà, novament, Bescanó i Sant Gregori superant el riu Ter. Aquests dies les màquines han començat el treball a la llera.
Es tracta d'unes obres que freguen els dos milions i que hauran de servir per consolidar una estructura que ara sí, suporti les riuades que puguin produir-se i que en el passat van endur-se altres passarel·les més rudimentàries tot i que en teoria eren molt compactes.
El cost global de les reformes serà d’1.839.514, 57 euros, i que es finançaran amb la subvenció dels fons europeus Next Generation (738.986,99 euros) i de la Diputació de Girona (303.912,54 euros). A part, l’Ajuntament de Bescanó aportarà 404.744,17 euros per dur a terme el projecte, i el de Sant Gregori 391.870,87. Els treballs van a càrrec de l'empresa l’empresa Tragsa.
De tot el procés se n'ha encarregat el Consorci de les Vies Verdes. L’estructura tindrà 135 metres de llarg i 1,80 metres d’amplària mínima i es recolzarà sobre pilars de formigó armat. El preu dels treballs ha anat augmentant progressivament al mateix temps que s'anava retardant la promesa de la construcció de l'estructura.
Pel que fa al disseny de la passera, l’empresa ABM es va encarregar de fer la primera proposta, el 2016. «Tot i que el projecte original s’ha hagut d’adaptar, és bastant semblant al primer i s’empraran els mateixos materials», afirma Planas.
Aquest és un projecte que s’ha reivindicat des de fa molts anys pels veïns dels dos municipis i que estava pendent d’executar-se des de 2015. Els dos ajuntaments aixì com la Diputació han hagut d'anar aprovant diferents punt vinculats al pont en diversos plens municipals.
Antigament, hi havia hagut un pont de terra, que era de molta utilitat per ciclistes i vianants, que es desplaçaven d’un lloc a l’altre, tot i que la senyalització deixava clar que només s'autoritzava el pas a una empresa concreta d'àrids. Aquesta infraestructura s’havia dissenyat perquè fos inundable i fàcil de reconstruir, però diferents temporals, com el Glòria a principis del 2020, se la van acabar emportant.Des d'aleshores, no hi ha cap mena de via alternativa.
