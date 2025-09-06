Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona

Els conductors dels vehicles han fet sonar els clàxons i demanaven la dimissió de l’alcalde, Lluc Salellas

Les fotos de la manifestació de VOX en contra de la zona de baixes emissions de Girona

Les fotos de la manifestació de VOX en contra de la zona de baixes emissions de Girona

Les fotos de la manifestació de VOX en contra de la zona de baixes emissions de Girona / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

Una quinzena de vehicles han participat aquest dissabte al matí en la marxa lenta pel centre de Girona convocada per Vox per protestar contra la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat. Els conductors dels vehicles han fet sonar els clàxons durant el trajecte, a més de mostrar cartells contra la ZBE i demanant la dimissió de l'alcalde, Lluc Salellas, i banderes de Vox i d'Espanya. A les xarxes socials, la formació proclamava que «els gironins no callem. Avui des de Girona hem dit prou a les ZBE de l'Agenda 2030. Vox seguirà defensant la llibertat de moviment i els treballadors».

