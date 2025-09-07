Els artesans del Pont de Pedra tanquen la celebració dels 30 anys
Per acomiadar tota una setmana dedicada a la mostra d’oficis, avui els paradistes han celebrat el sorteig d’un lot amb productes propis que ha tingut com a mans innocents a la vicealcaldessa Gemma Geis i la regidora Sílvia Bosch
Carla Ventura Ponce
Durant aquesta setmana els Artesans del Pont de Pedra han celebrat el seu 30 aniversari d’una manera molt especial i molt seva: demostrant el seu ofici i fent valdre el treball artesanal en moltes de les seves variants. Els visitants han pogut gaudir de demostracions de ganxet, macramé, la llibreteria, la ceràmica i l’orfebreria. Avui, però, la celebració ha arribat a la seva fi, i ho ha fet amb un sorteig que ha tingut de premi un lot de productes artesans que han reunit els mateixos paradistes del mercat.
D’entre les parades del Pont de Pedra en destacava una aquest migdia; amb globus grocs, articles del Diari de Girona que decoraven l’interior i fotos de comunió entre els artesans. També, amb motiu de festa de comiat d’aquesta celebració, s’hi podien veure copes de cava buides, només per una estona, un dolç a compartir i, és clar, l’urna del sorteig plena fins a dalt de paperetes.
L’acte de tancament d’aquests trenta anys ha seguit al peu de la lletra el seu programa. A les dotze del migdia els artesans i artesanes de les petites botigues s'han començat a congregar en un petit comitè, mentre vianants i turistes gaudien d’un diumenge més a la ciutat de Girona. Això sí, els paradistes no han deixat d’atendre els seus clients, que busquen records «de km 0» per endur-se.
Seguidament, Gemma Geis, vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Sílvia Bosch, Regidora de benestar emocional, han aparegut com a representants de l’Ajuntament de Girona. Entre converses més properes amb els artesans, també s'han tractat temes que «afecten a tots els gironins i especialment als paradistes», amb el turisme com a eix. En aquest sentit, Geis ha parlat sobre els xips de control per poder comptar la gent que entra al Barri Vell i saber quin recorregut fan, i que «permetran construir un bon equilibri i bona gestió del turisme per part de l’ajuntament a partir de dades reals», ha explicat la vicealcaldessa.
Per la seva banda, Iván Prados, artesà tèxtil d’estil patchwork del Pont de Pedra, ha expressat que «no només volem celebrar aquests trenta anys amb l’ajuntament, sinó agrair-vos que ens hàgiu deixat estar aquí, sense aquestes parades no tindríem raó de ser». El paradista també ha explicat que «a Catalunya no hi ha mercats artesans que competeixin amb aquest, perquè no existeixen», a la qual cosa les regidores han respost amb claredat, «proposem fer una campanya per donar més espais i recursos a artesans».
Entre comentaris d’agraïment i celebració, nous objectius i possibilitats d’expansió d’aquest tipus de mercat, i comentaris de «fa calor avui, eh...», han donat les 12.10 h, moment de fer el sorteig. Geis i Bosch han tret una papereta cadascuna com a mans innocents, «per si de cas el primer guanyador no apareix», han dit els paradistes, al que Geis ha contestat de manera confident: «i potser la mà de la Sílvia és més de fiar, que és infermera». Del primer paper ha sortit el nom de Marc Medina, del segon, Mònica Gálvez. «Ostres, penso que els conec tots dos, però aquesta és la meva feina, no?», ha comentat la vicealcaldessa entre riures.
I de sobte, plop, s'ha encetat l’ampolla de cava per començar a celebrar la fi d’aquest final d’aniversari.
