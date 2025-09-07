Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona i Manacor creen el comitè per avançar en l’agermanament

Una delegació municipal encapçalada per l’alcalde, Lluc Salellas, ha viatjat aquest cap de setmana a la localitat mallorquina

La delegació de Girona, amb representants de l'equip de govern de Manacor.

La delegació de Girona, amb representants de l'equip de govern de Manacor. / Ajuntament de Manacor

EFE/DdG

Girona

Manacor i Girona van fer ahir un pas decisiu en el procés del seu agermanament amb la constitució del comitè d’agermanament, un òrgan mixt que impulsarà el pla de treball conjunt entre les dues ciutats, segons ha informat l’ajuntament de la localitat mallorquina en un comunicat.

La reunió, celebrada a l’ajuntament de Manacor, va comptar amb representació institucional i entitats culturals dels dos municipis, encapçalada pels alcaldes de Girona, Lluc Salellas, i Manacor, Miquel Oliver, en una trobada institucional marcada per «la voluntat de cooperació i intercanvi cultural» i que va permetre acordar les primeres línies de col·laboració.

Oliver destacava que l’agermanament permetrà «conèixer altres realitats, compartir aprenentatges i reafirmar que la cultura és un motor de transformació i cohesió social».

Per la seva part, Salellas agraïa a l’Ajuntament de Manacor la rebuda i remarcava que la seva visita «és també un aprenentatge sobre què es fa en una vila germana». I afegia que aquest agermanament està pensat en present i futur. «Amb Manacor compartim la passió per la cultura, per les arts escèniques, per la llengua i el fet que, malgrat no ser capitals dels nostres respectius territoris, Manacor i Girona sí que són ciutats referencials en molts aspectes, per la qual cosa unint-nos ens podem projectar encara més», va afirmar.

L’acord d’agermanament, aprovat recentment per tots dos consistoris, té com a objectiu enfortir els vincles culturals i socials entre Manacor i Girona. Es fonamenta en l’intercanvi d’experiències i la col·laboració en àmbits com les arts escèniques, la llengua i la cultura popular. Amb aquest pas, segons el comunicat difós per l’Ajuntament de Manacor, «totes dues ciutats avancen cap a una capitalitat cultural compartida que permetrà organitzar trobades, intercanvis i projectes conjunts en els àmbits artístic, educatiu i patrimonial».

La delegació gironina que encapçalava Lluc Salellas la completaven, segons el mateix comunicat, el tinent d’alcalde de Cultura, Esports i Educació, Quim Ayats; la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones i Llengua Catalana, Núria Riquelme; la representant de l’Associació Gironina de Teatre, Núria Santaló; i Antoni Lima López, de la colla gegantera Fal·lera Gironina.

