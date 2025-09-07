Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música en defensa del parc Jordi Vilamitjana

Arise i Sotabosc van ser els grups participants en la iniciativa

Les fotos de la festa amb música en defensa del parc Jordi Vilamitjana de Girona

Les fotos de la festa amb música en defensa del parc Jordi Vilamitjana de Girona / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

Una festa amb música dub i reggae va servir aquest dissabte a la tarda i la nit per reivindicar la conservació del parc Jordi Vilamitjana de Girona, amenaçat pel projecte del nou hospital Trueta. Arise i Sotabosc van ser els grups participants en la iniciativa, convocada amb el lema «El parc no es toca».

Precisament els organitzadors convidaven a l’espectacle (gratuït) a través de les xarxes socials dient que «t’esperem a un dels parcs més bonics de Girona, el parc Jordi Vilamitjana, un espai que volem que continuï sent verd, viu i lliure». I afegien: «El parc no es toca».

