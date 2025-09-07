Música en defensa del parc Jordi Vilamitjana
Arise i Sotabosc van ser els grups participants en la iniciativa
Una festa amb música dub i reggae va servir aquest dissabte a la tarda i la nit per reivindicar la conservació del parc Jordi Vilamitjana de Girona, amenaçat pel projecte del nou hospital Trueta. Arise i Sotabosc van ser els grups participants en la iniciativa, convocada amb el lema «El parc no es toca».
Precisament els organitzadors convidaven a l’espectacle (gratuït) a través de les xarxes socials dient que «t’esperem a un dels parcs més bonics de Girona, el parc Jordi Vilamitjana, un espai que volem que continuï sent verd, viu i lliure». I afegien: «El parc no es toca».
