El Palau de Congressos de Girona frega el rècord d’activitats en un any, amb 81
Des de l’obertura de l’equipament de la Devesa, l’any 2006, només el 2008 supera la xifra d’actes realitzats, amb 86
L’any 2024 ha sumat un total de 30.650 assistents entre les diferents activitats
L’Auditori - Palau de Congressos de Girona va viure l’any 2024 el seu segon millor any a nivell d’esdeveniments congressuals. En total, va acollir 81 actes, amb un total de 30.650 assistents. Disset d’aquests actes van ser congressos, amb 6.485 assistents. Des de la seva obertura, l’any 2006, només el 2008 supera la xifra d’actes realitzats, amb 84 esdeveniments.
Aquest any 2024, el Palau de Congressos va estar ocupat 129 dies ja que hi ha esdeveniments que van tenir una durada superior a un dia. El disset congressos van ocupar l’equipament 51 dies. També hi va haver deu convencions amb una durada total de dotze dies. A més a més, hi va haver 24 jornades que van suposar 28 dies d’ocupació. Finalment, s’hi van organitzar trenta esdeveniments d’altres tipologies que van durar una suma de 38 dies.
Pel que fa a l’àmbit dels congressos del 2024, deu van ser estatals i set d’àmbit català. En relació amb el sector congressual, es considera que «s’ha consolidat un clar posicionament en congressos mèdics (14 dels 17 han estat de societats mèdiques)», segons s’indica a la memòria d’activitats de l’any 2024 de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona.
Tendència a l’alçada
Aquests resultats confirmen, segons el mateix document, «una tendència a l’alça d’activitat congressual i d’esdeveniments que es preveu que tingui continuïtat durant el 2025 i que consolida l’Auditori Palau de Congressos de Girona en el sector del turisme de reunions, tant en l’àmbit català com estatal.»
A banda d’aquests congressos, i com en d’altres anys, l’equipament gironí també acollirà un gran nombre de convencions d’empreses, jornades, graduacions, lliuraments de premis i altres esdeveniments.
L’any 2023, el Palau de Congressos havia acollit un total de 62 actes amb una participació total de 24.373 persones.
L’impacte
Segons un estudi encarregat per l’Spain Convention Bureau a la consultora Brainstrust, basant-se en les dades de l’INE, la despesa mitjana d’una persona que viatja per turisme de reunions (congressista) és de 283euros al dia. També es genera un impacte econòmic indirecte que consisteix en la contractació de personal tècnic durant els esdeveniments, la contractació de se veis de càtering i d’equipaments
audiovisuals.
Les xifres de la pandèmia han quedat ja enrere. L’any 2020, només es van poder fer tretze esdeveniment al Palau de Congressos. La xifra va anar pujant els anys següents: 39, 58 i 62 actes.n
