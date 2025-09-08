Comença el muntatge dels llums de Nadal a Girona
L'empresa Ximenez Group les ha de col·locar en places i carrers de 22 barris
Ximenez Group, empresa d'il·luminació decorativa i artística, ja ha donat el tret de sortida a la campanya de Nadal del 2025. Aquests dies ha iniciat els treballs en múltiples ciutats de l'Estat, entre les anuals, Girona, on hauran d'intervenir en places i carrers de 22 barris i estirar i passar cables per desenes de quilòmetres. L'empresa posa els llums de Nadal des de l'any 2011 a la capital gironina quan l'Ajuntament de Girona va començar a fer un concurs públic.
Fins aleshores, els encarregats de fer-ho eren els treballadors de les brigades municipals. Aquell 2011, el preu va ser de 266.563 euros. Actualment, se'n paguen 398.813 euros. La il·luminació inclou uns 271.200 punts led. Ximenez va guanyar, novament, el darrer concurs obert per l'Ajuntament i contemplava la possibilitat de quatre pròrrogues anuals. Aquest any serà la primera.
Els 22 sectors
Els llums de Nadal arribaran a un total de 22 sectors de la ciutat: Barri Vell, Mercadal, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, Montilivi, Pedret, Pont Major, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat i Montjuïc.
Amb l’objectiu de garantir l’eficiència energètica, i d’acord amb la normativa, s’ha marcat una potència màxima dels llums segons l’amplada del carrer. A més, els elements que s’utilitzin seran no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com LED o qualsevol altre tipus que garanteixi que es compleixen els criteris actuals en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic
Planificació
L'inici oficial de la campanya de Ximenez Group, que dona pas a uns mesos d'intensa activitat, es va produir a finals del passat mes de juliol a Vigo, una de les ciutats referents internacionalment en il·luminació nadalenca. En paral·lel, la companyia ja ha iniciat els muntatges a ciutats com Madrid, Sant Sebastià, Lleó, Granada o Girona, entre d'altres, que se sumen a l'extensa llista de localitats.
Nadal se celebra en les mateixes dates a tots els racons del món, cosa que obliga a planificar amb mesos d'antelació per garantir que cada projecte estigui llest a temps.
