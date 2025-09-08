Els infants de l'escola Àgora de Girona comencen el curs amb la tranquil·litat que "per fi" els han pacificat el carrer
Pares i direcció celebren la decisió de l'Ajuntament després que s'hagin produït dos atropellaments en poc temps
Els infants de l'escola Àgora de Girona han arrencat el curs amb "la tranquil·litat que, per fi, s'hagi pacificat l'entorn". Els prop de 150 alumnes han tornat al centre sense haver d'estar pendent dels cotxes que circulaven pel passeig Ramon Berenguer II que passa per davant de l'escola. I és que aquesta era una reivindicació de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del centre des de fa cinc anys, pel risc que suposava pels alumnes. De fet, en poc temps es van produir dos atropellaments d'infants que entraven o sortien de l'escola. "No era un perill que ens inventéssim els pares. Dos atropellaments en poc temps és prou motiu per a prendre una decisió", ha assenyalat la presidenta de l'AFA, Susanna Turón.
La tornada a l'escola pels alumnes de l'escola Àgora del barri de Sant Narcís de Girona ha estat diferent d'altres anys. Els companys majoritàriament eren els mateixos, els mestres també, però la diferència ha estat que han pogut arribar a l'escola sense haver de patir pels cotxes que circulen pel passeig Ramon Berenguer II. De fet, molts d'ells se sorprenien de poder caminar tranquil·lament per on fins fa 24 hores hi circulaven uns vehicles que, des d'aquest dilluns, ja no ho fan.
I és que l'Ajuntament ha atès la petició que des de fa cinc anys els pares i la direcció del centre demanen conjuntament. Una pacificació de l'entorn "vital", segons assenyala la presidenta de l'AFA, Susanna Turón. "Fa cinc anys que hi anem al darrere i sembla que, per fi, serà una realitat".
Tot i que aquest dilluns s'han instal·lat dues tanques d'obra, l'objectiu és que el carrer quedi tancat en el sentit que passa pel costat de l'escola durant el curs escolar amb blocs de formigó. El problema, explica Turón, és el risc que suposa per la mainada tenir el carrer tan a prop del centre i que ja ha provocat tres atropellaments, dos dels quals en pocs mesos.
La presidenta de l'AFA explica que el febrer del curs passat n'hi va haver un i al juliol, durant els casals d'estiu, n'hi va haver un altre. Des de l'AFA assenyalen que tallar el trànsit "almenys en horari escolar" era "l'única solució possible". L'Ajuntament ha aplicat diverses mesures per intentar evitar més incidents, com col·locar reductors de velocitat a terra i limitar a 30 quilòmetres hora el màxim permès, però "no ha estat suficient".
En aquest sentit, des de la direcció de l'escola Àgora remarquen que a vegades té a veure amb la poca visibilitat i recorden que "els nens, són nens" i deixen clar que van "de la mà" amb les famílies del centre. "Nosaltres només volem que els nostres alumnes puguin venir amb tranquil·litat i sense patir per atropellaments o qualsevol altra cosa", remarca la directora, Beth Riera.
Aparcaments
Les famílies celebren la decisió que ha pres l'Ajuntament de Girona de pacificar si bé reconeixen que hi ha part del veïnat que no ho veu amb bons ulls, ja que el fet de tancar el carrer elimina una vintena de places d'aparcament. Amb tot, des de l'AFA assenyalen que era "una lluita de fa temps" i que tres atropellaments són "prou motiu per prendre una decisió".
De fet, ja va transcendir la postura contrària de l'Associació de Veïns de Sant Narcís Sud. L'entitat es queixa que no hi ha hagut un "debat real" i que en set mesos ningú de l'Ajuntament de Girona s'havia posat en contacte amb ells per explicar-los el projecte de pacificació. L'associació assegura que el consistori es va limitar a advertir-los en una reunió que el tal tiraria endavant. L'altra associació veïnal del barri no s'hi ha oposat.
19.397 alumnes matriculats a la ciutat
El nou curs escolar 2025-2026 ha arrencat aquest dilluns amb un total de 19.397 alumnes matriculats a les escoles públiques i concertades de la ciutat de Girona. Segons ha explicat l'ajuntament en un comunicat, han començat gairebé 14.900 alumnes: 650 nens i nenes d’educació infantil (de 0 a 3 anys); 9.176 d’educació infantil i primària (de 3 a 11 anys); i 5.063 d’educació secundària obligatòria (ESO). El divendres, 12 de setembre, ho faran els 1.236 alumnes de batxillerat i els 3.272 estudiants de cicles formatius.
L’Ajuntament de Girona, a través de la Caseta Serveis Educatius, ofereix aquest nou curs 443 activitats en el marc del programa de Recursos Educatius, que organitzen més de 75 entitats, serveis municipals, associacions i altres administracions.
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Catalunya viurà aquest diumenge un eclipsi total de lluna